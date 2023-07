Musik Mark Ronson: So wird Dua Lipas neues Album

20.07.2023

Der Musikproduzent schwärmt von dem neuen Sound der Popsängerin.

Mark Ronson gibt Einblicke in Dua Lipas neues Album.

Die ‚New Rules‘-Hitmacherin hat fleißig am Nachfolger von ‚Future Nostalgia‘ aus dem Jahr 2020 gearbeitet und der Musikproduzent hat bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Material bekommen. „Ich habe einiges davon gehört und es ist unglaublich“, schwärmt der 47-Jährige gegenüber ‚Vulture‘.

Mark holte Duas Song ‚Dance The Night‘ für den ‚Barbie‘-Soundtrack an Bord und verrät, dass das Musikvideo ein Hinweis auf das sein könnte, was noch kommen wird. „Ich glaube, das ist der Grund, warum die Discokugel im Video zerschmettert wird“, offenbart er. „Es fühlt sich an wie ein triumphaler Abgang aus dieser Ära ihrer Musik in Richtung dem, was sie als Nächstes macht.“

Die Fans warten immer noch auf ein Veröffentlichungsdatum für das kommende Album. Im März letzten Jahres hatte die Popmusikerin einen Rückzieher gemacht, nachdem sie Elton John gesagt hatte, die Kollektion sei zu „50 Prozent fertig“. Im Dezember gab sie jedoch zu, dass die Platte eine andere Richtung eingeschlagen habe. „Als ich mit Elton sprach, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich halbwegs fertig war. Aber es hat eine komplette Wendung genommen, als ich weiter gearbeitet habe, und ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt beginnt, zusammenhängend zu klingen“, erklärte die 27-Jährige gegenüber ‚Variety‘.