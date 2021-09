Mark Ronson & Tochter von Meryl Streep: Stars gratulieren zur Hochzeit

Mark Ronson hat seiner Frau Grace Gummer eine romantische Liebeserklärung gemacht. (jom/spot)

05.09.2021 09:10 Uhr

Mark Ronson hat auf Instagram bekanntgegeben, dass er Meryl Streeps Tochter Grace Gummer geheiratet hat. Von seinen Kollegen und zahlreichen Stars hagelt es Glückwünsche.

Musikproduzent Mark Ronson (46) und die US-Schauspielerin Grace Gummer (35), Tochter von Meryl Streep (72), haben geheiratet. Das gab Ronson an seinem 46. Geburtstag am 4. September in einem Instagram-Post bekannt.

Zu einem Schwarz-Weiß-Hochzeitsfoto mit strahlender Braut schrieb er: „Aus dem Nichts hast du 45 zweifellos das großartigste Jahr meines Lebens gemacht. Und ich bin sicher, ich habe 45 Jahre gebraucht, um der Mann zu werden, der deiner Liebe würdig ist.“ Er hoffe, er verbringe jeden Geburtstag „bis zu meinem letzten Tag an deiner Seite. Und darüber hinaus. Für immer und ewig“.

Musikstars freuen sich mit ihnen

Unter dem Post haben zahlreiche Stars dem Paar ihre Glückwünsche überbracht. „Was für tolle Nachrichten“, freut sich Rita Wilson (64) mit den beiden. Liv Tyler (44) kommentiert das Foto mit: „Wow! Glückwunsch an euch beiden.“ Auch Lady Gaga (35) sendet Glückwünsche, Sänger Sam Smith (29) und Kollegin Natasha Bedingfield (39) hinterlassen zahlreiche Herzchen-Emojis. Produzentenkollege Mousse T. (54) kommentiert das Bild schlicht mit: „Bravooooo.“

Für beide ist es die zweite Ehe. Mark Ronson war von 2011 bis 2018 mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume (36) verheiratet und Grace Gummer im Jahr 2019 für 42 Tage mit dem Musiker Tay Strathairn (40). Meryl Streep ist seit 1978 mit dem US-Künstler Don Gummer (74) verheiratet. Das Paar bekam die vier Kinder Henry (41), Mamie (38), Grace und Louisa (30).