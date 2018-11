Mark Ruffalo und Chris Evans: Twitter-Krieg mit Kinderfotos

Die beiden „Avengers 4“-Stars Mark Ruffalo und Chris Evans haben sich kürzlich via Twitter gegenseitig mit alten Kinderfotos bombardiert.

Evans fing damit an, dass er ein Foto von Ruffalo zeigte und darunter schrieb dass er es schade findet, dass er „nicht mit diesem Kind abhängen konnte.“ Das hat Ruffalo dazu veranlasst, ein altes Schulfoto von Evans rauszusuchen (sogar ein ziemlich cooles Bild mit einem Laser-Hintergrund) und es zu posten. Er schrieb dazu: „Ich hätte echt gut einen Freund gebrauchen können. Außerdem habe ich auf dem Weg zur Schule noch kurz Halt in der Laser-Box gemacht. Aber das hat meinen Beliebtheitsgrad in der Schule leider auch nicht wirklich erhöht.“

Quelle: twitter.com



Clearly I coulda used the friend.

Also, I changed the form on the way to school and checked the laser background box instead.

Sadly, it didn’t have the effect on my social standing that I had initially presumed. https://t.co/zDFzFpNlhE

— Chris Evans (@ChrisEvans) 31. Oktober 2018