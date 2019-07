Mark Wahlberg (48): 21 Klimmzüge in 23 Sekunden

Freitag, 12. Juli 2019 19:23 Uhr

Mit seinen 48 Jahren ist US-Schauspieler Mark Wahlberg noch fit wie ein Turnschuh. Dass der “Shooter”-Schauspieler nach wie vor in absoluter Bestform ist stellte er mal wieder mit einem Video auf Instagram unter Beweis. Da absolvierte er mal eben 21 Klimmzüge in nur 23 Sekunden.

Mark Wahlberg ist ein ambitionierter Sportler. Dass die Muskelmasse nicht von irgendwo her kommt wird klar wenn man sich das Instagram-Profil des 48-jährigen anschaut. Dort postet der Schauspieler regelmäßig Impressionen seines knallharten Fitness-Programms, das er täglich durchzieht.

Seine erste Trainingseinheit bestreitet er bereits mitten in der Nacht – angeblich schon um 3:40 Uhr- da legen sich andere gerade mal schlafen. Die zweite Trainingseinheit des Tages absolviert er dann täglich um 16 Uhr. Um seinen Fitness-Lifestyle abzurunden, gab der Mann mit der knallharten Fitness-Routine Anfang Juni bekannt seinen geliebten Weinkeller zu schließen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mark Wahlberg (@markwahlberg) am Jul 8, 2019 um 9:54 PDT

Exakt geplanter Tagesablauf

Selbst an einem “Ruhetag” schuftet der Muskelprotz um in Form zu bleiben. Auch zuletzt nahm er seinen Ruhetag nicht wörtlich und packte stolze 21 Klimmzüge in gerade mal 23 Sekunden. Da erblasst sogar der größte Fitness-Freak vor Neid. Doch scheinbar ist der 48-jährige mit seiner mehr als sportlichen Figur noch nicht zufrieden. Während der Klimmzüge trug er sogenannte Okklusionstrainings-Bänder, die den Blutfluss einschränken und somit den Muskelaufbau beschleunigen – Testosteron pur eben.

Aktuell bereitet sich das einstige „Calvin Klein“-Model für seine neue Rolle im Film “The Six Billion Dollar Man”vor. Darin spielt der Fitness-Guru einen Astronauten, der nach einem schweren Unfall mit künstlichen Körperteilen ausgestattet wird. Diese verleihen dem Astronauten namens Steve Superkräfte. Diese Superkräfte hat der disziplinierte Mark Wahlberg offensichtlich auch im echten Leben.