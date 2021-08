Mark Wahlberg dreht erstmals mit Comedy-Granate Kevin Hart

18.08.2021 21:15 Uhr

US-Comedian Kevin Hart wird neben Hollywood-Actionheld Mark Wahlberg in "Me Time" mit von der Partie sein.

Der 42-jährige Komiker spielt in dem kommenden Netflix-Film einen Hausmann, der sich zum ersten Mal seit Jahren wieder Zeit für sich selbst nimmt.

Darum geht’s in dem neuen Film mit Mark Wahlberg

Er beschließt Berichten von „Deadline“ zufolge schließlich, wieder mit seinem ehemaligen besten Freund in Kontakt zu treten, der von dem Oscar-Nominierten Wahlberg gespielt wird, während die beiden ein wildes Wochenende zusammen genießen.

Kevin und der inzwischen 50-jährige Mark Wahlberg haben noch nie zuvor zusammengearbeitet, aber der Stand-up-Comedian ist für das Projekt über sein HartBeat Productions-Banner auch als Produzent tätig.

Kevin Harts neuer Deal mit Netflix

John Hamburg wird „Me Time“ schreiben und inszenieren, nachdem er zuvor mit Kevin Hart an der Komödie „Night School“ von 2018 gearbeitet hat. Das kommende Projekt ist auch der erste Film von Kevins lukrativem neuen Deal mit Netflix, der Anfang des Jahres von dem Streaming-Dienst angekündigt wurde. Der beliebte Komiker wird schließlich in vier Filmen für Netflix mitspielen und diese auch produzieren. Hart erzählte in einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Partnerschaft mit Netflix ist eine großartige Gelegenheit für HartBeat und mich. Ich freue mich darauf, mit Netflix innovative Filme zu drehen und zu produzieren.“ (Bang)