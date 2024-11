Zweite Filiale Mark Wahlberg feiert einen Tag nach Feuer Restauranteröffnung

Mark Wahlberg hat ein weiteres Restaurant eröffnet. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 21:16 Uhr

Hollywoodstar Mark Wahlberg hat in Las Vegas sein neues Restaurant eröffnet. Erst am Vorabend hatte es dort gebrannt.

Hollywoodstar Mark Wahlberg (53) hat in Las Vegas wortwörtlich das "heißeste" Restaurant der Stadt eröffnet. Am Donnerstag feierte der Schauspieler die offizielle Eröffnung seines neuen mexikanisch-inspirierten Restaurants "Flecha Cantina" – nachdem dort am Vorabend ein Feuer ausgebrochen war.

Video News

Feuer brach in Restaurant aus

"Ein unglaubliches Opening gestern Abend", schrieb Mark Wahlberg zu einem Video auf Instagram. "Es ist das heißeste Restaurant in Vegas." Im Clip ist zu sehen, wie der Schauspieler am Telefon einen Anruf eines Kunden annimmt und ihm versichert: "Es gibt kein Feuer, alles gut, wir haben geöffnet."

Laut dem "People"-Magazin war am Abend des 6. November, dem Tag vor der Eröffnungsparty, ein Feuer in dem Restaurant ausgebrochen. Eine defekte Feuerstelle habe auf der Terrasse des Restaurants Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Flammen demnach sofort löschen. Lediglich die Feuerstelle und ein Stuhl seien beschädigt worden, verletzt wurde niemand.

Bereits viel Gastronomie-Erfahrung

Die "Flecha Cantina" verbindet laut der Website des Restaurants "mexikanische Klassiker mit modernem Feuer". Neben Happy Hours und Live-Unterhaltung bietet das Restaurant auch Taco- und Tequila-Dienstage sowie Brunchbuffets am Sonntag an. Es ist bereits die zweite Location des Restaurants, Mark Wahlberg hat bereits eine Filiale in Huntington Beach in Kalifornien. Im Restaurant gibt es auch den Flecha Tequila, in den der Schauspieler vor einigen Jahren investiert hat.

Gastronomische Erfahrung hat der Hollywoodstar übrigens bereits reichlich: 2011 gründete Mark Wahlberg gemeinsam mit seinen Brüdern Donnie (55) und Paul (60) eine Burgerkette mit dem Namen "Wahlburgers", die inzwischen insgesamt mehr als 90 Filialen in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Australien und Neuseeland hat.