Mark Wahlberg mit seiner Boulettenkette jetzt auch in Europa

Sonntag, 5. Mai 2019 10:44 Uhr

Hollywoodstar Mark Wahlberg bekam am gestrigen Samstag Unterstützung von ein paar Promis, als er höchstselbst einen Ableger seiner Burgerkette „Wahlburgers“ in London eröffnete.

Bei der VIP-Eröffnungsparty in Covent Garden (im berühmten Theater- und Unterhaltungsviertel) war auch Schauspielerin Octavia Spencer zu Gast, die mit ihm zuletzt in der Filmkomödie ‚Plötzlich Familie‘ spielte. Der 47-jährige, nur 1,73m kleine Schauspieler und vierfache Familienvater postete ein Video mit der Schönen bei Insta mit den „zwei größten Stars der Welt“.

Auch Ex-One-Direction-Star Liam Payne wurde neben zahlreichen Fans bei der Eröffnung gesichtet.

Die Burger-Restaurantkette hat neben zahlreichen Standorte in den USA und Kanada nunmehr den ersten auch in Europa. Die Kette verfügt inzwischen über 26 Restaurants und der ursprüngliche Standort befindet sich in Hingham/ Massachusetts, einer Stadt in der Nähe von Boston.

Neues Horrorfilmprojekt in der Mache

Mark gründete „Wahlburgers“ im August 29011 gemeinsam mit seinen Brüdern Donnie und Paul. Doch nicht nur das: Mark half bei der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln mit, die unter dem Namen „MarkedNutrition“ auf dem Markt sind.

Übrigens: Wahlberg hat sich mit dem renommierten Horrorfilmproduzenten Jason Blum (50) die Rechte an der Titelstory des „New York“-Magazins gesichert. In „Die gestohlenen Kinder der Sarah Lawrence“ geht es um junge Studenten, die an der Kunsthochschule „Sarah Lawrence College“ lernen, berichtet ‚Hollywood Reporter‘. Eine Gruppe von ihnen gerät an einen manipulativen Vater einer Mitstudentin, der sie missbraucht und gegen ihre Eltern aufbringt…

2020 kommt dann das Sci-Fi-Actiondrama ‚The Six Billion Dollar Man‚ in die Kinos.