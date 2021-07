Mark Wahlberg sendet seiner Frau Rhea liebevolle Geburtstagsgrüße

02.07.2021 15:01 Uhr

Rhea Durham feierte ihren 43. Geburtstag. Ehemann Mark Wahlberg gratuliert seiner besseren Hälfte mit liebevollen Worten und süßen Schnappschüssen.

Rhea Durham, die Ehefrau des US-Schauspielers Mark Wahlberg (50), feierte am gestrigen Donnerstag (1. Juli) ihren 43. Geburtstag. Der Hollywood-Star gratulierte via Facebook seiner besseren Hälfte mit besonderen Zeilen zum Ehrentag. „Herzliche Glückwunsche zum Geburtstag an meine Frau Rhea, die nicht nur eine absolut heiße Frau ist, sondern vor allem eine unglaubliche Mutter für unsere vier erstaunlichen Kinder. Ich liebe dich“, schrieb der Schauspieler und postete dazu vier Schnappschüsse.

Happy birthday to my wife Rhea, who is not only a total smokeshow, but most importantly, an incredible mother to our four amazing children. Love you, babe!! ?????

