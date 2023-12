Stars Mark Wahlberg: Windeln wechseln ist sein Spezialgebiet – vor und hinter der Kamera

Mark Wahlberg - Me Time - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 15:25 Uhr

Mark Wahlberg (52) ist nicht nur Auch Hollywoodstar, sondern auch Vater von vier Kindern (Ella, 20, Michael, 17, Brendan, 15 und Grace, 13). Wenn es um Themen wie Erziehung und Windeln geht, hat er also so seine Erfahrungen.

„Ich bin schon übermäßig vorsichtig, was meine Kinder angeht“, sagt er nun gegenüber BILD. „Ich muss meinen Jungs jeden Abend die Videospiele wegnehmen, damit sie zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen.“ Viele Kinder würden denken, die Älteren hätten keine Ahnung von neuen Dingen. „Aber wir waren ja auch mal jung. Und ich habe viel durchgemacht, was sie gerade durchmachen.“ Das ist wohl auch der Grund, warum sich der Schauspieler so gut mit seiner Rolle im neuen Film „The Family Plan“ (Apple TV+) identifizieren kann. „Oh ja“, sagt er lachend. „Da gibt es viele Parallelen. Ich habe vier Kinder. Ich versuche immer mein Bestes zu geben.“ In der Action-Komödie spielt Wahlberg einen Autoverkäufer mit einer Vergangenheit als Elitekämpfer für die US-Regierung. Seine Kinder und seine Ehefrau wissen davon nichts. Als gefährliche Kontrahenten von früher auftauchen, schnappt er seine Familie, um mit ihnen scheinbar einen Roadtrip nach Las Vegas zu machen. Doch es wird immer mal wieder brenzlig. Wie passend, dass das Windelwechseln des Jüngsten da in Rekordzeit erledigt wird.

Windeln sind für Wahlberg übrigens auch im wahren Leben kein Problem. „Ich habe im Laufe der Zeit viele Windeln gewechselt, und ich war immer sehr schnell“, erzählt er im BILD-Gespräch. Eine Erfahrung, auf die er in einem späteren Lebensabschnitt wieder zurückgreifen will. „Ich hoffe, dass ich, wenn ich mal älter bin, meine eigenen Windeln wechseln kann. Ich denke, ich werde dann nur einen Strampelanzug tragen und fertig.“ Und sogar Geld könnte er damit verdienen. „Mir wurde angeboten, für Erwachsenenwindeln Werbung zu machen. Das ist wirklich passiert“, erzählt er lachend. Viele Leute wüssten halt, dass er sich für Wellness und Gesundheit interessiere und Themen wie Langlebigkeit fördere. „Ein Typ meinte deshalb: ,Hey, wir haben diese erstaunliche Windel, die du promoten könntest.‘ Und ich habe darauf geantwortet: An diesem Punkt bin ich bis bislang nicht. Da ziehe ich die rote Linie.“

Die zieht er auch zu Weihnachten. Denn zu Hause feiert die Familie nicht. „Meine Frau ist begeistert von der Weihnachtszeit und dekoriert unser Haus immer schon sehr früh“, so Wahlberg. „Sie bereitet sehr viel vor, um uns auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Aber dann kommt meine Tochter aus dem College und wir fahren alle zusammen in den Urlaub. Das ist für uns die beste Zeit dafür.“ Mittlerweile hätten die Kinder ihr eigenes Leben, würden viel mit Freunden machen. „Deshalb sind die Familienurlaube gerade für mich jetzt sehr besonders.“

Und natürlich werden da auch Erinnerungen an die eigene Kindheit wach. Besonders gern denkt Mark Wahlberg an das Weihnachtsfest zurück, als er 6 oder 7 Jahre alt war. „Ich habe mein erstes Fahrrad von meinen Eltern bekommen. Es war ein brandneues, zu einer Zeit, als wir nicht viel Geld hatten.“ Und natürlich musste das neue Gefährt auch gleich ausprobiert werden. „Ich habe allen gesagt, dass ich fahren kann. Sie setzten mich darauf und schoben mich einen Hügel hinunter. Ich fuhr los, wusste, wie ich das Gleichgewicht halte, hatte aber keine Ahnung, wie ich bremse. Ich donnerte über Bordsteine, prallte gegen einen Schornstein und einen Baum und landete in einem Busch. Natürlich habe ich geweint und geblutet. Meine Eltern haben dann direkt Stützräder angebracht.“