Markus Mörl und Yvonne König freuen sich auf ihre Live-Hochzeit

Schlagerstar Markus Mörl heiratet seine langjährige Freundin Yvonne König live im TV. Vorab macht sich das Paar schöne Komplimente.

Markus Mörl (60, „Ich will Spaß“) und Yvonne König (49, „Ein bisschen älter“) heiraten heute Abend live bei RTLzwei. Daran lassen die Schlagersänger ihre Fans Anteil haben und posten auf Instagram ein Video, das den Start in ihren großen Tag dokumentiert. Im Hintergrund des Selfie-Videos ist das Schiff, auf dem sie sich das Jawort geben wollen, die „Rheinstar“, zu sehen.

Quelle: instagram.com

„Bester Kumpel“ und „Traummann“

Auch bei „Bild“ melden sich Mörl und König zu Wort und machen ihrem Ehepartner in Spe große Komplimente: „Sie ist nicht nur meine Frau und Geliebte, sondern auch mein bester Kumpel. Das hatte ich noch nie!“, schwärmt Mörl. König hält Mörl indes für „mein Yang. Also das Gegenstück, was mir immer fehlte im Leben. Er ist einfach mein Traummann!“

Mörl und König sind seit zwölf Jahren ein Paar und haben bereits mehrfach um ihre Hand angehalten. Heute ist es endlich so weit, ab 20:15 Uhr können Fans live im TV dabei sein.

(elm/spot)