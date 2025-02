"Fastnacht in Franken" Markus Söder als Elvis: Ein Detail sorgt für Diskussionen

Markus Söder als Elvis Presley mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder bei "Fastnacht in Franken". (hub/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 09:26 Uhr

Markus Söder hat sich für die "Fastnacht in Franken" als Elvis Presley verkleidet - und dafür seinen Bart geopfert. Die Fans sind geteilter Meinung.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) erschien zur "Fastnacht in Franken", an der Seite von Gattin Karin, als Elvis Presley. Auf Instagram ließ der CSU-Politiker seine Follower an seinem Auftritt teilhaben. Zu Bildern, die ihn als "King of Rock'n'Roll" zeigen, schrieb er: "Was für ein großartiger Abend in #Veitshöchheim. Tolle Künstler, auffällige #Kostüme und beste Stimmung! Die #Fastnacht in #Franken war auch in diesem Jahr ein absolutes Highlight. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler für ihre großartigen Darbietungen.."

Seine Follower sind in den Kommentaren geteilter Meinung über das weiße Outfit, das Söder mit Sonnenbrille und Perücke kombinierte. Vor allem ein Detail seiner Verwandlung sorgt dort vermehrt für Diskussionen: der Bart des Politikers. Der musste für die perfekte Elvis-Darstellung ab. "Und endlich ist der Bart ab" oder "Gott sei Dank, dein Bart ist ab", freuen sich einige User auf Instagram zu den Bildern des Ministerpräsidenten. An anderer Stelle heißt es dagegen: "Sieht ganz komisch aus ohne Bart" oder "Bitte wieder Bart wachsen lassen".

Söders Bart feiert ein Comeback

Auch Markus Söder selbst widmet seinem Bart eine eigene Instagram-Story. Zu einem Bild eines Rasierers schrieb er vor seinem Auftritt: "Vorbereitungen laufen… Auch wenn's schwer gefallen ist: Der Bart musste ab." Er fügte hinzu: "PS: Lasse ihn aber nach Veitshöchheim wieder wachsen". In einem weiteren Beitrag ließ er seine Follower in der Maske an seiner Verwandlung teilhaben.

Der Auftritt Söders in seiner Heimat Franken bei der traditionellen Fernsehsitzung "Fastnacht in Franken" wird jedes Jahr wieder mit Spannung erwartet. Der Politiker taucht dort standesgemäß in oft sehr aufwendigen Kostümen auf. Darunter bereits als Gandalf, Punker, Drag Queen, Shrek oder Homer Simpson.

Warum Söder dieses Jahr als Elvis erschien, verriet er ebenfalls in den sozialen Medien: "Bin seit meiner Jugend großer #Elvis Fan und wollte schon lange in Veitshöchheim als Elvis gehen."