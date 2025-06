Musik Maroon 5 kündigen neues Album ‚Love Is Like‘ an und veröffentlichen neue Single ‚All Night‘

Maroon 5 - Hugh Lippe - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 18:00 Uhr

Maroon 5 werden am 15. August ihr achtes Studioalbum mit dem Titel ‚Love Is Like‘ veröffentlichen.

Nach ihrer kürzlichen Rückkehr mit ‚Priceless‘ – einer Zusammenarbeit mit BLACKPINK-Star Lisa – haben Adam Levine und Co. nun die nächste Single ‚All Night‘ herausgebracht. Das kommende Album ist der Nachfolger von Jordi aus dem Jahr 2021.

Die ‚She Will Be Loved‘-Hitmacher haben außerdem eine 23 Termine umfassende US-Tour angekündigt, darunter ein Heimspiel in Los Angeles im Kia Forum sowie ein Auftritt im legendären Madison Square Garden in New York City. Das Finale der Tour ist für den 25. November in Detroit geplant.

Tickets sind zunächst im Rahmen eines Fanclub-Vorverkaufs ab Mittwoch (25. Juni) erhältlich. Weitere Vorverkäufe folgen im Laufe der Woche, bevor der allgemeine Vorverkauf am Freitag (27. Juni), über www.maroon5.com startet.

‚Priceless‘ ist eine Hommage an Frontmann Adams Ehefrau Behati Prinsloo. Er sagte gegenüber ‚PEOPLE‘ über den neuen Song: „Es war der erste Song, den ich für das Album geschrieben habe.

Es ist einfach dieser richtig spaßige, sommerliche, entspannte Song mit einem guten Gefühl.

Der Song, der – ihr wisst schon – von meiner Frau handelt, war der erste, der sich einfach gut anfühlte, positiv, wirklich positiv und spaßig.“