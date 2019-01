Martial-Arts-Milchbubi mischt das Netz auf. In High Heels!

Dienstag, 1. Januar 2019 13:41 Uhr

Dieser junge Mann sorgte zu Beginn des neuen Jahres für erste Schlagzeilen auf Twitter und Instagram. Der Instagrammer @hesosoutheast überrascht mit ein paar albernen Martial Arts Moves (Gähn!) – aber in pinkfarbenen High Heels (nee oder?) und einem ziemlich großen Maul.

Die brutale Botschaft hinter dem viralen Videohit ist ernüchternd: sich bloß nicht mit diesem Kerl anlegen! Denn er wolle jeden verprügeln, der ihn falsch behandelt. (Scherzkeks!) Da hätte man ja einen Großmaul-Knirps in zackigen festen Lederstiefeln erwartet. Weit gefehlt!

Dieses Video hat also eine ziemlich gewalttätige Botschaft, aber eben einen umwerfendes Look, ganz zu schweigen von der beeindruckenden Darstellung sportlicher Fähigkeiten in schwindelerregend hohen Absatzschuhen!

„Super Bitch we need you!“

Der kleine Krieger, den schon ein freundliches „Guten Tag!“ einer resoluten Oma wegpusten dürfte, muss jedenfalls mit seinem ersten Video (das zuerst auf Twitter startete) einen Haufen Schotter gemacht haben, denn es ist unüberhörbar, dass er die wohl besten Soundeffekte-Ingenieure Hollywoods angeheuert haben muss, die seine Kunst (nun kia) punktgenau veredelten. Flugs folgte Clip Nr. 2 mit einer Solo-Performance.

Anscheinend liebt das Netz diese Superbitch in Form eines Pink Power Rangers dann doch. Derzeit geht der Clip ab wie Schmidts Katze! Selbst US-Superstar Chris Brown hat das Ding schon repostet – mit einem Ergebnis von bislang über 3 Mlillionen Views! Inzwischen kursieren schon erste echte Prügelclips im Netz mit der Aufforderung „Super Bitch we need you!“ (Is logisch!) Und auch die ersten Parodien tauchen schon bei Insta! (Supergeil!)

Inzwischen plant die selbsternannte „Internet-Sensation“ @hesosoutheast offenbar eine große Karriere als Action-Schauspieler und Komiker und bietet darüber hinaus schon jetzt ein erstes Merchandise-T-Shirt an…

Quelle: instagram.com