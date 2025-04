Stars Martin Freeman: Er und seine Freundin sind begeisterte Köche

Martin Freeman BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 16:00 Uhr

Martin Freeman erzählte, dass seine Freundin und er gerne zusammen kochen.

Der 53-jährige Schauspieler, der mit seiner Ex-Ehefrau und ‚Sherlock‘-Co-Star Amanda Abbington die Kinder Joe (18) und Grace (16) hat, verriet, dass er und seine französische Partnerin Rachel Benaissa gerne zusammen Zeit in der Küche verbringen würden.

Lennie Ware fragte den Darsteller in einem Gespräch im ‚Table Manners‘-Podcast: „Sie ist Französin. Ist sie ein Fan von Cordon Bleu?“ Woraufhin der ‚Der Hobbit‘-Star, der seine Romanze mit seiner Freundin im Jahr 2021 öffentlich machte, antwortete: „Sie ist kein Fan von Cordon Bleu … Sie ist absolut begeistert von Käse und Wein.“ Freeman fügte scherzend hinzu: „Das ist aber nicht alles, was sie ist, aber nein, sie liebt all das. Wir kochen gerne zusammen.“ Der ‚Miller’s Girl‘-Darsteller sagte, dass seine Mutter Philomena, die „eines von 14 Kindern“ war, sich nicht gescheut habe, zu hinterfragen, warum sie für seinen „sehr traditionellen, aus der Arbeiterklasse stammenden“ Vater Geoffrey kochen sollte, in einer Zeit, in der von Frauen jedoch erwartet wurde, dass sie etwas für ihre Partner kochen.