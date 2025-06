Film Martin Scorsese erinnert sich genau an den Moment, in dem seine Filmkarriere begann

Martin Scorsese - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 11:00 Uhr

Der legendäre Filmemacher wusste bereits im Alter von nur fünf Jahren, dass er Regisseur werden wollte.

Martin Scorsese entschloss bereits im Alter von nur fünf Jahren, dass er Karriere als Regisseur machen wollte.

Der 82-jährige Filmemacher erinnert sich noch genau an den Moment, in dem er den Ruf von Hollywood vernahm. Als Fünfjähriger schaute Scorsese das italienische Kriegsdrama ‚Paisan‘ mit seiner Familie und hörte dabei erstmals den sizilianischen Dialekt seiner New Yorker Verwandten in einem Film. Beim ‚Taormina Film Festival‘ in Sizilien, wo er am Donnerstag (12. Juni) mit dem Lifetime-Achievement-Award ausgezeichnet wurde, sagte der legendäre Star über diese Erfahrung: „Es war da in diesem Raum, in dieser Nacht, als ich den Ruf vernahm Filme zu machen, und Menschen auf dieselbe Weise zu berühren wie dieser Film uns in dieser Nacht berührt hatte. Es war also Sizilien, das mich zum Kino zog, und das Kino zog mich nach Sizilien.“

Dass sein Werk stark von seinen italienischen Wurzeln beeinflusst wurde, hatte Scorsese zuletzt in einem Interview mit ‚Variety‘ betont. Darin erklärte er: „Als ich aufwuchs, während meiner ersten prägenden Jahre, sogar vor meiner frühen Jugend, lebte ich eigentlich in einem sizilianischen Dorf. Es lag einfach zufällig in Downtown-Manhattan. Was ich damit meine ist das Denken, das Verhalten, die Sprache. All das war sehr, sehr stark Teil von mir.“