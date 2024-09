Beauty & Fashion Mary-Kate und Ashley Olsen: Kamera- und Handyverbot auf der Paris Fashion Week-Show von The Row

Bang Showbiz | 26.09.2024, 16:00 Uhr

Die Designerinnen verboten bei der Paris Fashion Week-Show von dem Label erneut Kameras und Handys.

Mary-Kate und Ashley Olsen verboten bei der Paris Fashion Week-Show von The Row erneut Kameras und Handys.

Das minimalistische Modelabel, das im Jahr 2006 von den Zwillingen gegründet wurde, wahrte immer ein gewisses Maß an Geheimhaltung und erwartet von den Anwesenden, darunter auch von den Prominenten, dass sie sich strikt an die Regeln zum Kamera- und Handyverbot halten.

Rachel Tashjian Wise von der ‚Washington Post‘ schrieb am Mittwoch (25. September) auf ihrem Account auf X: „Wieder einmal bittet The Row die Gäste der morgigen Show darum, keine Fotos und Inhalte in den sozialen Medien aufzunehmen/zu teilen (was im letzten Jahr die Nicht-Teilnehmer in den Wahnsinn getrieben hat, ich aber echt schick fand!)“ Anstatt Fotos zu machen, werden die Gäste bei der Modenschau dazu aufgefordert, ihre Beobachtungen in einem Notizbuch aufzuschreiben. Für die diesjährige Show erhielten die Teilnehmer elfenbeinfarbene Midori-Notizbücher und mattschwarze Blackwing-Bleistifte. Beka Gvishiani von ‚StyleNotCom‘ teilte seine Notizen nach der Show und schrieb: „Sie haben Kameras verboten, gaben uns aber dieses Notizbuch, um den Ablauf darin aufzuzeichnen.“ Im vergangenen Jahr wurden bei dem Event der Designerinnen Schokoladenstücke, Birnen, Wasser, Kaffee, Smoothies und japanischer Tee angeboten, wobei die Zuschauer dieses Mal braune Papiertüten mit einem „Petit Lunch“ genießen konnten.