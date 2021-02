06.02.2021 22:00 Uhr

Massen-Outing unter deutschen Schauspielern: Das sind die 185

Was für ein Paukenschlag! Seit Freitag gibt es ein kollektives Outing von 185 - zum Teil sehr populären – Darstellern und Darstellerinnen aus der Film- und TV-Welt. Für die einen eine Überraschung, für die anderen doch ganz normal.

Auf dem aktuellen Cover des Magazins der Süddeutschen Zeitung outen sich 185 mehr oder weniger bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen bekennen sich zu ihrem Nicht-Hetero-Leben.

Zu sehen sind auf dem Titelblatt sämtliche „Mitwirkende“ als Porträt-Foto in Miniformat.

Hashtag #actout

Unter dem Hashtag #actout ist die Erklärung für das kollektive Massen-Outing der 185 im aktuellen Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Es sind einige Gesichter dabei, von denen längst bekannt ist, welche sexuelle Orientierung sie haben, z. B. Maren Kroymann, Ulrike Folkerts, Ulrich Matthes und Gustav Peter Wöhler, Lars Steinhöfel, Jochen Schropp aber für viele ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit über ihre sexuelle Orientierung und über die Angst vor Konsequenzen reden.

Wir sind rundum begeistert über diesen Schritt und fragen uns gleichzeitig: Wie viel Mut braucht es 2021 noch immer, öffentlich zu sagen ich bin lesbisch, schwul, queer, bisexuell, nicht-binär und/oder trans?

Mutig oder Harakiri?

Diversity ist kein „Nice to have“, aber wie heißt der schöne Titel des Regie-Genies Fassbinder „Angst essen Seele auf“. Was tun? Sich weiter kleinmachen oder riskieren, dass keine Rollen-Angebote mehr kommen? Ein echte Zwickmühle, in der so viele Menschen stecken ist von der sogenannten hetero-normierten Welt akzeoptiert zu werden. Mit #actout wird hoffentlich ein Thema in die Mitte der Gesellschaft getragen – dahin, wo es hingehört.

Die 185 haben ein richtiges Manifest geschrieben, das unter #actout nachzulesen ist. Das Schriftstück ist an die Entscheidungsträger der Film- und Fernsehbranche gerichtet und natürlich an die breite Öffentlichkeit. „Wir sind Schauspieler*innen. Wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es – das ist unser Beruf.“

Lange Liste – auch mit bekannten Gesichtern

„Ich habe oft keine Rollen bekommen, geschweige denn eine Agentur gefunden wegen meiner sexuelle Orientierung“ erzählte uns einer der Schauspieler von der Liste. Absurd. Dabei sind doch nicht wenige der Entscheidungsträger genauso auf’s eigene Geschlecht gebucht!

Zu den Unterzeichnern gehören u.a. Godehard Giese (48, Berlin Babylon, Transit, All my Loving), Karin Hanczewski (39, Lotte, Tatort, Im Sommer wohnt er unten), Stefan Kurt (61, Peterson und Findus, Ich war noch niemals in New York, Leonce und Lena) und Jonathan Berlin (27, Feierabendbier, Freibadclique, Kruso), Eva Meckbach, Udo Samel.

Interessant ist natürlich auch, wer nicht dabei ist. Denn weitere Namen aus der Oberliga der Film- und Fernsehschaffenden halten sich noch immer zurück. Aber das muss selber wissen, wie wichtig ihm das ist. (KW)

Galerie

Die Unterzeichner

Adel Onodi

Alexander Wiese

Alina Stiegler

Andreas Berg

Anian Zollner

Anna Gesa-Raija Lappe

Anna Holmes

Anton Rattinger

Ariel Nil Levy

Armin Dallapiccolla

Aviran Edri

Bärbel Schwarz

Bastian Trost

Benedikt Zeitner

Benjamin Hille

Benjamin Kornfeld

Benny Claessens

Bernd Moss

Bettina Hoppe

Billa Christe

Bineta Hansen

Brix Lange

Brix Schaumburg

Carmen Yasemin Zehentmeier

Christian Bojidar

Christian Erdt

Christian Senger

Christoph Eichhorn

Constantin Lücke

Damian Rebgetz

Daniel Breitfelder

Daniel Jeroma

Daniel Noël Fleischmann

Daniel Zillmann

Desire Klaeukens

Dietrich Kuhlbrodt

Dominik Bliefert

Elena Schmidt

Emilia de Fries

Emma Bading

Emma Rönnebeck

Erwin Aljukic

Eva Maria Jost

Eva Meckbach

Eva Medusa Gühne

Fabian Baecker

Felix Utting

Florian Jahr

Florian Steffens

Franziskus Claus

Georg Uecker

Gerd Wameling

Giovanni Arvaneh

Godehard Giese

Gustav Peter-Wöhler

Hannah Müller

Hauke Heumann

Heinrich Horwitz

Helmut Zhuber

Ingo Raabe

Jaecki Schwarz

Jan Henning Krus

Jan Hutter

Janet Rothe

Jannik Schümann

Jeremias Koschorz

Jill Weller

João Kreth d’Orey

Jochen Schropp

Jonathan Berlin

Jördis Trauer

Jörn Grosse

Joshua Seelenbinder

Josia Krug

Jules Elting

Julia Gräfner

Julian Greis

Julian Mau

Julius Feldmeier

Karin Hanczewski

Karoline Stegemann

Kathrin Wehlisch

Katja Bürkle

Klaus Nierhoff

Knut Berger

Kumar Muniandy

Lamin Leroy Gibba

Lars Steinhöfel

Lea Willkowsky

Lena Cooper

Leroy Leone

Lina Habicht

Lisa Charlotte Friedrich

Lore Stefanek

Lorenz Hochhuth

Luc Feit

Luca Kotikova

Luise Helm

Luka Dimic

Maik Solbach

Maj-Britt Klenke

Manja Kuhl

Manuel Krstanovic

Marcus Jürgen Zollfrank

Mareike Beykirch

Maren Kroymann

Mark Waschke

Markus Maning

Markus Meyer

Martin Bruchmann

Martin Reik

Matthias Beier

Matthias Buss

Matthias Freihof

Matthias Luckey

Mavie Hörbiger

Max Gindorff

Max Haase

Max Hegewaldt

Max Krause

Maximilian Gehrlinger

Maximilian Mundt

Mazen Aljubbeh

Mehmet Atesci

Mehmet Sözer

Meik van Severen

Meo Wulff

Merve Aksoy

Michaela Kis

Milena Arne Schedle

Monika Freinberger

Nadine Quittner

Nadine Wrietz

Nico Ehrenteit

Nicola Rabea Langrzik

Niels Bormann

Nils Rovira-Muñoz

Oliver Broumis

Oska Melina Borcherding

Pascal Thomas

Patrick Diemling

Patrick Güldenberg

Paul Zichner

Peter Geisberg

Petra Niermeier

Philipp Basener

Philipp Leinenbach

Pierre Sanoussi-Bliss

Rainer Sellien

Rebecca Seidel

Richard Gonlag

Richard Lingscheidt

Robert Rozic

Roberto Guerra

Ruth Bohsung

Samuel Simon

Sarah Laminger

Sergej Czepurnyi

Silja Bächli

Silvia Bieler

Sophie Reichert

Stefan Kurt

Stephen Multari

Steve Devonas

Sylvia Mayer

Thiemo Strutzenberger

Thomas Hauser

Thure Lindhardt

Til Schindler

Tim-Fabian Hoffmann

Tom Keune

Tommy Wiesner

Torben Appel

Tucké Royale

Udo Samel

Ulrich Matthes

Ulrike Folkerts

Ulrike Röseberg

Valerie Oberhof

Victor Schefé

Vincent Glander

Wolfgang Engel

Zeljko Marovic