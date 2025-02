Dieser Tänzer feiert Jubiläum Massimo Sinató und mehr: Die dienstältesten „Let’s Dance“-Profis

Ekaterina Leonova und Massimo Sinató gehören zu den bekanntesten "Let's Dance"-Profis. (jom/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 19:30 Uhr

Massimo Sinató feiert mit der 18. "Let's Dance"-Staffel sein 15-jähriges Jubiläum bei der RTL-Tanzshow. Auch diese Profitänzerinnen und Profitänzer sind bereits seit Jahren fester Bestandteil der Show.

Die Vorfreude bei Massimo Sinató (44) ist groß. Der Tänzer macht 2025 zum 15. Mal bei der Tanzshow "Let's Dance" mit (ab 21. Februar auf RTL oder RTL+). Bei Instagram erklärte er Ende Januar zu einem Clip, in dem er seine erneute Teilnahme und damit seine 15. Staffel bestätigt: "15 Jahre 'Let's Dance', unglaublich wie die Zeit vergeht. Dankbar, dass ich über einen so langen Zeitraum ein Teil dieser großartigen Tanzshow und 'Let's Dance'-Familie bin." Wie hat er sich bisher in der Sendung geschlagen und welche Tanzprofis gehören ebenfalls zum alten "Let's Dance"-Eisen?

Massimo Sinató

Der Tänzer konnte bei seinen 14 Teilnahmen bis dato zwei Siege erringen. Gleich zu Beginn seiner "Let's Dance"-Karriere holte er sich die Trophäe mit Sophia Thomalla (35), 2020 folgte ein weiterer Triumph mit Lili Paul-Roncalli (26). Er kann zudem vier weitere Podestplätze verzeichnen, unter anderem ein zweiter Platz mit Minh-Khai Phan-Thi (50). Bei den Profi-Challenges von "Let's Dance" konnte er ebenfalls zwei Siege bereits einfahren.

Massimo Sinató hat zudem eine besondere Verbindung zu der Tanzshow. 2012 lernte er dort Tanzpartnerin Rebecca Mir (33) kennen und lieben. Das Duo landete auf dem zweiten Platz, 2015 feierte es seine Traumhochzeit auf Sizilien. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Für Frau und Kind pausierte der Tänzer in der 14. Staffel.

Ekaterina Leonova

Im Jahr 2013 begann für Ekaterina Leonova (37) ihre (äußerst erfolgreiche) Karriere bei "Let's Dance". Mit "Bachelor"-Legende Paul Janke (43) legte sie sogleich einen dritten Platz hin. 2015 zeigte sie eindrucksvoll ihren Siegeswillen und ließ sich beim Final-Tanz mit Matthias Steiner (42) nichts anmerken, als sie sich einen Bänderriss zuzog. Am Ende wurde es Platz drei. Ihr Engagement in der Show wurde 2017 mit einem Sieg mit Gil Ofarim (42) belohnt. Es folgten 2018 mit Ingolf Lück (66) und 2019 mit Pascal Hens (44) zwei weitere Siege. Das macht Leonova bis heute zum erfolgreichsten "Let's Dance"-Profi überhaupt. 2020 und 2021 legte sie eine wohlverdiente Pause ein und kehrte 2022 zur Sendung zurück.

Vadim Garbuzov

Zu den langjährigen, bis heute aktiven "Let's Dance"-Profis gehört auch Vadim Garbuzov (37). Seine TV-Karriere begann er in der österreichischen "Let's Dance"-Variante und holte bei "Dancing Stars" zunächst den vierten Platz. Seine Teilnahme bekam viel Aufmerksamkeit, da er mit Alfons Haider (67) das erste Männertanzpaar bildete. In der Sendung gelangen ihm bisher drei Siege. Ab 2015 war er auch im "Let's Dance"-Cast dabei, nach einer Pause kehrte er 2021 zur Show zurück. Garbuzov durfte zum zehnjährigen Jubiläum seines Sieges bei der österreichischen Version mit Alfons Haider erneut mit einem Mann antreten und belegte mit Nicolas Puschmann (33) den dritten Platz.

Kathrin Menzinger

Garbuzovs langjährige Turnier-Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) nahm ab 2011 ebenfalls mehrere Male an "Dancing Stars" teil. Ihre "Let's Dance"-Karriere startete sie ebenso 2015 und konnte mit Ex-Fußballer Hans Sarpei (48) im selben Jahr gewinnen. Seitdem ist sie ohne Unterbrechungen dabei. 2022 gelang ihr noch einmal ein Sieg, dieses Mal mit Zirkusartist René Casselly (28).

Isabel Edvardsson

Ab der allerersten Staffel tanzte Isabel Edvardsson (42) im "Let's Dance"-Cast mit. Seither war sie – mit wenigen Ausnahmen – fast immer dabei. Nach dem Sieg mit Wayne Carpendale (47) folgte noch ein weiterer Triumph mit "DSDS"-Sieger Alexander Klaws (41). Für 2025 hat die Schwedin erneut eine "Let's Dance"-Pause angekündigt. Der Grund: ihr Sohn. "Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe", schrieb sie dazu bei Instagram. "Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte, das kommt nie wieder zurück. So klein und süß wie er gerade ist, mein Herz schmilzt. Die Gedanken, diese Momente gegebenenfalls nicht ganz zu 100% erleben zu können, haben mich dazu gebracht, gerade auch weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist."

Motsi Mabuse

Sie hat zwar ihre Rolle bei "Let's Dance" geändert, gehört heute aber auch zu den Urgesteinen der Show. Motsi Mabuse (43) war in Staffel zwei und drei noch als Profitänzerin auf dem Parkett. Ab 2011 nahm sie dann als Jurorin neben Joachim Llambi (60) und damals noch Roman Frieling (51) und Harald Glööckler (59) Platz. Später übernahm Jorge González (57) den Juryposten neben ihr.