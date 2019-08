Massimo Sinato und Rebecca Mir immer noch ganz doll verliebt

Der 38-jährige Massimo Sinato und Rebecca Mir, (27), feierten im Juni bereits ihren vierten Hochzeitstag, sind aber immer noch so glücklich wie am ersten Tag.

Die beiden befinden sich momentan in ihrem wohlverdienten Urlaub und erholen sich von ihrem stressigen Alltag. Auf Instagram posteten die beiden einige Bilder, unter anderem knutschend am Strand bei Sonnenuntergang, betitelt mit „Liebe“.

Erst an ihrem Jahrestag hatte der ‚Let’s Dance‘-Star seine Gefühle für das Model in Worte gefasst und schrieb ihr „Du machst mich zum glücklichsten Mann auf Erden“. Obwohl sich das Paar bereits seit sieben Jahren kennt, ist ihr Glück scheinbar immer noch perfekt.

Quelle: instagram.com

Sie lachen über Gerüchte

Erst kürzlich gab es allerdings Gerüchte, dass es in ihrer Ehe kriseln würde und die Beziehung vor dem Aus stünde.

Über solche Spekulationen können die beiden aber nur lachen. Im Interview mit dem ‚Promiflash‘-Magazin gaben die beiden an, übergücklich zu sein. Das dürften die romantischen Urlaubsfotos ganz klar bestätigen. Nach eigenen Angaben reden die beiden sogar schon über das Thema Kinder und wollen die Familienplanung in den kommenden Jahren in Angriff nehmen.