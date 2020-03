Massiv unterstützt seit zwei Jahren Seniorin „Sigrid“

In Zeiten der Corona-Pandemie sind ältere Menschen ganz besonders auf die Unterstützung der jüngeren Generationen angewiesen. Aus diesem Grund setzen sich zahlreiche hilfsbereite Bürger für Senioren ein und tätigen so beispielsweise deren Einkäufe, damit diese ihr Haus nicht verlassen müssen.

Corona-Patienten über 60 laufen nämlich Gefahr einen besonders schlimmen Krankheitsverlauf zu erleiden, sollten sie sich mit dem Erreger infizieren. Rapper Massiv engagiert sich allerdings nicht erst seit der Krise für Ältere.

Siegrid bleibt zuhause

Seit rund zwei Jahren geht der ‚4 Blocks‚-Darsteller für eine Dame einkaufen, die er in seinen Instagram-Storys stets Sigrid nennt. Ob die Gute in echt so heißt, weiß man jedoch nicht, genauso wenig wie alt sie ist.

Daran hat der 37-Jährige auch nach dem Ausbruch der Krise nichts geändert. In einem IGTV zeigt er, wie er den Wagen der Rentnerin vorbildlich, kontaktlos vor ihrer Wohnungstür abholt und sich mit dem darin enthaltenden Einkaufszettel in die Supermärkte macht.

Selbst Mango-Marmelade wurde gehamstert

„Ich hol dir alles was du brauchst“, verspricht ihr der Künstler. „In dieser Zeit sollte sich jeder einen älteren Menschen schnappen und für ihn einkaufen gehen“, plädiert er zudem an seine Follower.

Schon zuvor zeigte Massiv regelmäßig in seinen Storys, wie er mit Sigrid gemeinsam durch die Bioläden zieht, damit diese ihre Lebensmittel besorgen kann. Allerdings blieben neben den Discountern auch die Naturkost-Häuser nicht vor Hamtserkäufen verschont, sodass die Ärmste zuletzt nicht einmal mehr ihre geliebte Mango-Marmelade bekommen hat.

Massiv, der auf den ersten Blick ziemlich hart wirkt, scheint jedenfalls doch ein gutes Herz zu besitzen.