Mats Hummels baut zu Hause „alles selber zusammen“

Die Qualitäten ihres Mannes Mats kennt Cathy Hummels eigentlich gut. Trotzdem gelang es dem Fußball-Profi, sie ein weiteres Mal zu überraschen.

Influencerin und Spielerfrau Cathy Hummels (32) hat sich von den Heimwerker-Qualitäten ihres Ehemannes Mats (31) überraschen lassen. „Er baut hier alles selber zusammen“, sagte Cathy Hummels in einem auf barba radio ausgestrahlten Skype-Interview mit Barbara Schöneberger.

„Ich habe ihn machen lassen“

Der Fußballprofi von Borussia Dortmund habe in ihrem Dortmunder Zuhause die Gestaltung des Interieurs übernommen. So sei er derjenige gewesen, der in ihrem Dortmunder Zuhause die Gestaltung des Interieurs übernommen habe. „Wir Frauen neigen ja dazu, Männern immer alles abzunehmen und ihnen nicht zu vertrauen, wenn es um die Inneneinrichtung geht“, sagt sie.

„Aber hier habe ich ihn einfach mal machen lassen und er hat mich echt geflasht.“ Neben seinen Fähigkeiten als Innenarchitekt beweise der Fußballweltmeister von 2014 aber auch echte Heimwerker-Qualitäten. Hummels über Hummels: „Er baut hier alles selber zusammen.“