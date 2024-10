Erster Auftritt Mats Hummels feiert mit Nicola Cavanis Premiere beim Ballon d’Or

Mats Hummels und Nicola Cavanis beim Ballon d'Or. (wue/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 22:35 Uhr

Von Fotografen geknipste Red-Carpet-Bilder sagen mehr als tausend Worte: Fußballstar Mats Hummels hat sich beim Ballon d'Or Arm in Arm mit Nicola Cavanis gezeigt.

Ob die Fußballfans und Instagram-Follower das wohl erwartet hatten? Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine angebliche Beziehung, mit einem gemeinsamen Auftritt zeigen Mats Hummels (35) und Nicola Cavanis (25) ihr Glück nun der ganzen Welt.

Hinreißende Red-Carpet-Premiere für Hummels und Cavanis

Im Rahmen des Ballon d'Or haben sich die beiden Arm in Arm von den anwesenden Fotografen auf dem roten Teppich ablichten lassen. Beim gemeinsamen Red-Carpet-Debüt präsentierte der Profifußballer sich im Smoking, Model und Influencerin Cavanis kam in einer atemberaubenden Abendrobe. Ihre Looks konnten aber kaum von den strahlenden Gesichtern der beiden ablenken.

Auf dem Instagram-Account der Veranstaltung gibt es auch Bewegtmaterial des Auftritts zu sehen. Hand in Hand liefen Hummels und Cavanis vorbei an Fans, um schließlich für die Kameras zu posieren.

Zwar schaffte es der ehemalige Star von Borussia Dortmund, der mittlerweile bei der AS Rom spielt, bei der Fußball-Preisverleihung nicht auf die vorderen Plätze, das dürfte ihm bei dem bezaubernden Auftritt neben Cavanis aber vermutlich herzlich egal gewesen sein. Hummels teilt sich Platz 29 mit Artem Dowbyk (29).

Mats Hummels war zuvor von 2015 bis 2022 mit der Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (36) verheiratet. Er hat mit seiner Ex-Frau einen gemeinsamen Sohn. Spekulationen über eine Beziehung des Fußballers und des rund zehn Jahre jüngeren Models Nicola Cavanis gibt es bereits seit geraumer Zeit. Bisher hatten die beiden sich jedoch nicht dazu geäußert.