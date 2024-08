Mutter, Frau und die vier Töchter Matt Damon feiert Filmpremiere mit seinen wichtigsten Frauen

Matt Damon, seine Frau Luciana Barroso und die vier Töchter. Damons Mutter, die ebenfalls vor Ort war, fehlt auf dem Bild. (stk/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 12:00 Uhr

Diese Filmpremiere wurde zur Familienangelegenheit: Schauspieler Matt Damon hatte im Rahmen seines neuen Streifens "The Instigators" gleich sechsfache weibliche Begleitung.

Matt Damon (53) ist nicht nur ein gefragter Schauspieler und Oscarpreisträger. Er ist auch stolzer Ehemann, Vater – und Sohn. Das bewies er bei der Premiere seines neuen Film "The Instigators" in New York City. Im Schlepptau hatte er auf dem roten Teppich nicht nur seine Frau Luciana Barroso (48), sondern auch die vier Töchter nebst seiner Mutter Nancy Carlsson-Paige (80).

Gemeinsam posierte Damon mit seinen sechs Damen für die Fotografen. Die Töchter Isabella (18), Gia (15) und Stella (13) stammen aus der seit 2005 geschlossenen Ehe von Damon und Barroso, ihre inzwischen 24 Jahre alte Tochter Alexia hatte sie mit in die Beziehung gebracht.

Dass die Filmpremiere zur Familienangelegenheit wurde, kam nicht von ungefähr. Denn während Matt Damon in "The Instigators" eine der beiden Hauptrollen spielt, hatte auch seine Frau eine tragende Rolle – abseits der Kamera: "Sie hat diesen Film tatsächlich produziert. Sie war also sehr aktiv an diesem Film beteiligt, aber ich vertraue ihr einfach", scherzte Damon laut dem "People"-Magazin.

Die Rolle hat er dank seiner Frau

In der Tat habe demnach Barroso ihren Mann dazu überredet, überhaupt bei der Heist-Comedy mitzuspielen. "Sie ist eine der Personen, deren Geschmack ich komplett vertraue – so wie bei Casey und Ben [Affleck, Anm. d. Red.]", schwärmte Damon weiter. Dass er in dieser Hinsicht die Affleck-Brüder erwähnt, kommt nicht von ungefähr. Mit seinem Kumpel Ben Affleck (51) stieg er vor vielen Jahren dank "Good Will Hunting" in den Kreis der Oscarpreisträger auf. Und mit dessen jüngerem Bruder Casey, dank des Dramas "Manchester by the Sea" selbst Besitzer eines Academy Awards, stand er nun für "The Instigators" vor der Kamera.

In dem Streifen spielen Damon und Affleck ein ungleiches Duo, das es auf das unrechtmäßig erworbene Vermögen eines Politikers abgesehen hat. Der Film wird am 2. August für kurze Zeit in ausgewählten US-Kinos zu sehen sein. Bereits ab dem 9. August steht er dann allen Abonnenten des Streamingdienstes Apple TV+ zur Verfügung.