Matt Damon "hofft" auf das Pärchen Ben Affleck und Jennifer Lopez

12.05.2021 20:15 Uhr

Hollywoodstar Matt Damon "hofft", dass sein bester Kumpel Ben Affleck und Jennifer Lopez wieder zusammen sind.

Das ehemalige Paar, das sich 2002 verlobte und im Januar 2004 wieder trennte, hat kürzlich die Spekulationen angeheizt, dass sie ihre romantische Beziehung wiederbelebt haben.

Der Gentleman schweigt

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren zusammen unterwegs fotografiert worden und hielten sich dabei unter anderem am Wochenende in einem Luxusresort in Montana auf. Bens Freund und „Good Will Hunting“‚-Co-Star Matt Damon hat nun darauf bestanden, dass er wirklich nichts darüber weiß, wie es derzeit um die Beziehung der beiden Hollywood-Stars steht.

Im Rahmen eines Video-Chats, mit dem er auf ‚Today‘ von Australien aus zu sehen war, scherzte er: „Es gibt nicht genug Alkohol auf der Welt, der mich dazu bringen könnte, dass ich etwas darüber sage.“

Matt Damon hofft es ist wahr!

Der „Stillwater“-Darsteller erklärte, dass er wirklich keine Ahnung davon habe, wie es um die Beziehung von Ben und Jennifer stehen würde. Damon verriet jedoch, dass er es „großartig“ finden würde, wenn sie sich entschieden hätten, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. „Ich habe euch gerade gehört. Ich saß hier und habe darauf gewartet, ins Fernsehen zu kommen. Es ist das erste Mal, dass ich davon höre. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ich hoffe das ist wahr. Ich liebe sie beide. Ich hoffe es ist wahr. Das wäre großartig“, so Damon weiter. (Bang)