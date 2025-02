Film Matt Damon wollte eine Rolle in Arrested Development

Bang Showbiz | 27.02.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wollte den Part spielen, der später von Jason Bateman übernommen wurde.

Matt Damon wollte in ‚Arrested Development‘ die Rolle von Jason Bateman spielen.

Schon seit langem hoffen Fans der Serie darauf, dass endlich eine Filmversion von ‚Arrested Development‘ produziert wird. Ursprünglich waren zwischen 2003 und 2006 drei Staffeln gedreht worden, bevor Netflix 2013 und 2019 zwei weitere Staffeln in Auftrag gab. Dass Bateman für einen Film harte Konkurrenz haben würde, verriet er jetzt im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘. Darin erklärte er: „Ich erinnere mich, dass Matt Damon zu mir kam – ich glaube, es waren die Golden Globes oder so – und ich freute mich so ihn zu treffen und er war ein riesiger Fan von ‚Arrested Development‘. Und er sagte ‚Weißt du, ich glaube wirklich, dass ich mitspielen könnte, ich habe gehört, dass ihr einen Film machen wollt, ich glaube ich könnte – darf ich dich spielen?'“

Tatsächlich wäre es möglich, dass sowohl Bateman, der in der Serie Michael Bluth verkörperte, als auch Damon in dem Film zum Tragen kommen, wie der 56-Jährige weiter verriet: „[Show-Creator Mitchell Hurwitz] hatte an eine Story für den ‚Arrested Development‘-Film gedacht, in der in der Show Hollywood einen Film über die Bluth-Familie drehen wollte. Und wir hätten uns auf keinen Fall selbst spielen können, denn wir sind keine Schauspieler.“