Matthew Lawrence: Dankbar für die Unterstützung von Robin Williams

26.05.2025

Matthew Lawrence verriet, dass er seine Rolle in ‚Mrs. Doubtfire‘ dank Robin Williams ergatterte.

Der Schauspieler war 12 Jahre alt, als er die Rolle des Chris Hillard spielte, eines von drei Kindern in Christopher Columbus‘ Komödie aus dem Jahr 1993.

In dem Film verkleidet sich Daniel Hillard (Robin Williams) als ältere Haushälterin, um nach der Scheidung von seiner Frau Miranda Hillard (Sally Field) Zeit mit seinen Kindern Lydia Hillard (Lisa Jakub), Chris und Natalie Hillard (Mara Wilson) verbringen zu können. Und Robin, der sich im Jahr 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben nahm, sei von Matthews Vorsprechen für den erfolgreichen 20th Century Fox-Film so begeistert gewesen, dass er den Darsteller dazu ermutigte, bis an seine Grenzen zu gehen und „[Chris] richtig auszuspielen“, um die Rolle zu bekommen. Der 45-jährige Star erklärte in einem Gespräch mit ‚Collider.com‘: „Da war ein anderer Junge mit dabei, der definitiv in Gesprächen für die Hauptrolle war. Alle mochten ihn und Robin Williams kam beim Vorsprechen privat auf mich zu und sagte: ‚Wir müssen das für dich bis auf die Spitze treiben. Das müssen wir.'“