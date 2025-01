Hollywoodstar rühmt älteren Kollegen Matthew McConaughey: Anthony Hopkins ist für ihn „Sexiest Man Alive“

Zwei Hollywoodstars mit Sex-Appeal: Matthew McConaughey (l.) und Anthony Hopkins. (tj/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 23:18 Uhr

Im Jahr 2005 wurde Hollywoodstar Matthew McConaughey zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Nun hat er einen kuriosen Vorschlag für den diesjährigen Gewinner.

Seit 1985 verleiht das US-Magazin "People" jährlich die internationale Auszeichnung des "Sexiest Man Alive", mit der jeweils der attraktivste männliche Prominente seiner Zeit auserkoren wird. Der erste Gewinner dieses Titels war der Schauspieler Mel Gibson (69), gefolgt von weiteren, in der Regel US-amerikanischen Sex-Symbolen wie Tom Cruise (62, 1990), Brad Pitt (61, 1995/2000) oder George Clooney (63, 1997/2006). Im Jahr 2005 wurde der Schauspieler Matthew McConaughey (55) ebenfalls mit diesem Titel aus der Masse gut aussehender Superstars hervorgehoben.

Video News

"Überfällig, dass dieser Sir Sexiest Man Alive wird"

Wenn es nach McConaughey ginge, der 1996 in der Rolle eines Rechtsanwalts in dem Film "Die Jury" seinen Durchbruch feierte, würde der diesjährige Titel an seinen betagten Kollegen Anthony Hopkins (87) gehen. Nachdem sich die beiden Schauspieler am vergangenen Wochenende anlässlich einer Preisverleihung in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad begegneten, postete McConaughey auf seinem Instagram-Kanal ein Foto von sich und dem britischen Darsteller ("Das Schweigen der Lämmer") und schrieb dazu: "Es ist überfällig, dass dieser Sir Sexiest Man Alive wird."

Ob sich der trotz seines hohen Alters immer noch äußerst attraktive Hopkins die "Sexiest Man Alive"-Krone in diesem Jahr tatsächlich sichern wird, bleibt abzuwarten – ist aber wohl unwahrscheinlich. Der Schauspieler und Regisseur John Krasinski (45), der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhielt, ist noch der aktuelle Titelträger.