Film Matthew McConaughey: Er singt im neuen Western-Krimi-Thriller ‚The Rivals of Amziah King‘

Matthew McConaughey September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Der Star hat seinen neuen Film als 'buchstäblich eine Art Musical' bezeichnet.

Matthew McConaughey hat seinen neuen Film ‚The Rivals of Amziah King‘ als „buchstäblich eine Art Musical“ bezeichnet.

Der 55-jährige Schauspieler singt in dem neuen Film und sei von der performativen Natur des Western-Krimi-Thrillers, in dem er die Titelrolle spielt, begeistert gewesen.

Matthew verriet in einem Gespräch mit ‚Collider‘: „Ich habe einfach festgestellt, dass in diesem Mann, in dieser Stimme, Poesie steckt. Das Leben, die Art und Weise, wie er sich bewegt, alles ist musikalisch.“ Der Darsteller fügte hinzu, dass er an der Performance von insgesamt sechs Liedern beteiligt sei. Matthew sagte: „Der Film ist sehr musikalisch und man könnte ihn als Musical bezeichnen. Sechs Melodien, die wir singen und aufführen. Es ist buchstäblich eine Art Musical und allein die Musikalität der Beziehungen und Dialoge hat mich fasziniert.“ ‚The Rivals of Amziah King‘ war ursprünglich als TV-Miniserie konzipiert worden, bevor es verfilmt wurde. McConaughey habe die Figur, die er in Andrew Pattersons Projekt spielt, sofort verstanden. Das Projekt ist die erste Rolle des Stars in einem Realfilm seit mehreren Jahren.