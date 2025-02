Film Matthew McConaughey hat Rolle in ‚The Rage‘ ergattert

Matthew McConaughey September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 09:00 Uhr

Matthew McConaughey wird in 'The Rage' mitspielen. Er arbeitet derzeit noch an 'The Lost Bus' mit Regisseur Paul Greengrass.

Matthew McConaughey wird in ‚The Rage‘ mitspielen.

Der 55-jährige Schauspieler arbeitet derzeit an ‚The Lost Bus‘ mit Paul Greengrass und wird sich mit dem Regisseur auch für dessen nächstes Projekt wieder zusammentun, das ursprünglich als ‚The Hood‘ bekannt war, berichtet ‚Deadline‘.

Der Film, für den Paul auch das Drehbuch schreiben wird, spielt während der Bauernaufstände von 1381 in England, die im Kontext hoher Steuern und sozialer sowie politischer Spannungen stattfanden. Matthew wird einen Bauern spielen, der zum Anführer des Aufstands wird. Er wird also vermutlich Wat Tyler darstellen, der schließlich von den Soldaten des damaligen Königs Richard getötet wurde.

‚The Lost Bus‘, für das McConaughey die Dreharbeiten kürzlich abgeschlossen hat, basiert auf Lizzie Johnsons Buch ‚Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire‘ und handelt von den verheerenden Bränden in Kalifornien im Jahr 2018, die über 100 Leben forderten und große Teile der Stadt Paradise zerstörten. Außerdem hat der Schauspieler gerade ‚The Rivals of Amziah King‘ in der Mache, das nächsten Monat auf dem SXSW-Festival Premiere feiert.

Matthew, der in Hollywood nach Filmen wie ‚Wedding Planner‘, ‚Der Womanzier – Die Nacht der Ex-Freundinnen‘ und ‚Wie werde ich ihn los in 10 Tagen‘ zum Herzensbrecher wurde, sprach zuvor darüber, dass er seine Karriere neu ausrichtete, indem er romantische Komödien ablehnte und sich in einen selbst auferlegten Exil begab, um „sein Branding zu entfernen“. Er sagte in der ‚The Brian Buffini Show‘: „Jetzt, 14 Monate nach diesen sechs Monaten, in denen nichts kam, rufe ich meinen Agenten alle zwei Tage an: ‚Was hast du?‘ Er sagt: ‚Kumpel, niemand erwähnt deinen Namen. Ich bringe deinen Namen zur Sprache, und sie sagen, sie wollen nicht mal darüber reden.‘ Ich dachte, ich hätte mir ein One-Way-Ticket aus Hollywood besorgt.“ Trotzdem hatte er das Gefühl, durch diese Karrierekrise Stärke aufzubauen. Und der Plan des ‚Dallas Buyers Club‘-Schauspielers ging auf, weil sein selbst auferlegtes Exil am Ende dazu führte, dass Leute ihn für ganz andere Projekte gewinnen wollten. Er fügte hinzu: „Rate mal, wer jetzt eine neue gute Idee für dramatische Rollen wie ‚Killer Joe‘, ‚Mud‘, ‚Paperboy‘, ‚Bernie‘, ‚True Detective‘, ‚Dallas Buyers Club‘, ‚Magic Mike‘ ist? Ich.“