Ab 3. Januar 2025 Matthew McConaughey startet persönlichen wöchentlichen Newsletter

Matthew McConaughey bei einem Event im September in New York. (lau/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 23:45 Uhr

Oscarpreisträger Matthew McConaughey möchte in Zukunft wöchentlich persönliche Gedanken und Lebenseinsichten mit der Welt teilen. Schon am 3. Januar startet "Lyrics of Livin'".

Fans von Matthew McConaughey (55) können sich bald über einen Newsletter des Hollywoodstars freuen. Wie das US-Magazin "People" berichtet, startet McConaughey am 3. Januar 2025 einen wöchentlichen Newsletter, der immer freitags kostenlos an die Postfächer von Abonnentinnen und Abonnenten verschickt werden soll.

Matthew McConaughey liest "Lyrics of Livin'" vor

Der Newsletter mit dem Namen "Lyrics of Livin'" (auf Deutsch etwa: "Der Songtext des Lebens") wird beschrieben als "eine Sammlung von nachdenklich stimmenden Notizen, Tipps, Wahrheiten und Inspirationen", die der Oscarpreisträger in Jahrzehnten gesammelt hat. McConaughey selbst wird auch eine Audioversion des Newsletters vorlesen.

"Dinge, die ich auf meinem Weg gesehen, gesagt, gestohlen und gehört habe, die uns helfen können, mehr 'Greenlights' in unserem Leben zu finden und unserem Verstand einen kleinen Reim zu geben", stellt der Star in einem Statement unter Anspielung auf seine 2020 erschienenen Memoiren "Greenlights: oder die Kunst, bergab zu rennen" noch in Aussicht.

Neue Ausgaben von "Lyrics of Livin'" werden jeweils am Freitagnachmittag erscheinen, da der Freitag "schon immer mein Lieblingstag in der Woche war", erklärt McConaughey weiter. An diesem Wochentag ginge es "in der ersten Hälfte um Verantwortung und Arbeit und in der zweiten Hälfte um Freiheit und Spiel". Außerdem würde der Freitag "eine 48-stündige Landebahn" beinhalten, "bevor wir wieder zum Montag kommen".