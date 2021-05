Matthew Perry: „Friends“-Regisseur verteidigt den Schauspieler

Matthew Perry: "Friends"-Regisseur verteidigt den Schauspieler

30.05.2021 22:14 Uhr

Eine weitere wichtige Persönlichkeit der Erfolgsserie "Friends" hat sich für Matthew Perry verbürgt, nachdem Fans aufgefallen war, dass dessen Rede während der Reunion-Episode anscheinend aufgrund von Alkohol undeutlich zu klingen schien.

Ben Winston, der bei dem großen Wiedersehen Regie führte, hat nichts als freundliche Dinge über Matthew Perry zu sagen. „Er war großartig“, sagte er über den 51-Jährigen während eines Auftritts im „Top-5“-Podcast von „The Hollywood Reporter“. Ben, der auch Fernsehproduzent ist, sieht das besorgte Geplapper der Friends-Fans eher als eine Gelegenheit, sich fies äußern zu können.

Fans sorgen sich – „Er scheint weggetreten zu sein“

Twitter-User hatten unter anderem geschrieben: „Es schmerzt mich, Matthew Perry so zu sehen, er scheint einfach weggetreten zu sein, in die Leere zu starren und sehr langsam zu sprechen“ oder „Ich hasse es, das zu sagen, aber ich bin traurig und höllisch verängstigt um Matthew Perry“.

„Menschen können manchmal einfach unfreundlich sein“, erklärte Winston dazu. „Ich wünschte, sie wären es nicht“. Welche Probleme auch immer der Schauspieler habe, es hätte keinerlei Einfluss auf die Erfahrung des Regisseurs mit ihm gehabt.

Weiter lobte er: „Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein brillant lustiger Mann und ich denke, er hätte einige großartige Einzeiler in der Show“, schwärmte er. „Ich fühlte mich einfach glücklich – glücklich, in seiner Gegenwart zu sein und ihn bei so etwas anzuleiten“.

Ben Winston schließt weiteres „Friends“-Projekt kategorisch aus

Ben Winston enthüllte nebenbei aber auch, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal gewesen ist, dass die Fans Matthew und den Rest der „Friends“-Besetzung gemeinsam versammelt sehen würden. Auf die Möglichkeit eines zukünftigen Films oder weiteren Specials angesprochen, sagte er: „Absolut – kategorisch Nein!“ Er zitierte die Mitschöpferin Marta Kauffman, um zu erklären, warum die „Friends“-Gang nie wieder ein geskriptetes Projekt machen wird.

„Wenn eine eigene Familie da ist, ist es eine andere Serie“

„Marta sagt immer: ‚In dieser Serie geht es um Freunde oder Familie . Und sobald man eine eigene Familie hat, geht es nicht mehr darum. Es ist eine andere Serie. Und sie wollen keine andere Serie machen und wir möchten auch nicht, dass sie diese andere Show machen. Und sie alle lieben das Happy End, das ihre Charaktere bekommen haben. Das Finale hat uns das gegeben, was wir wollten'“.

Er fügte hinzu: „Ich hoffe, dass die sechs Charaktere, die an dieser von uns kreierten Show, teilgenommen haben genau das würdigen, das einen so großen Teil unseres ganzen Lebens ausgemacht hat und es irgendwie immer noch tut und dass sie tatsächlich das sind, was wir wollten, auch wenn es nicht unbedingt das war, was wir uns vorgestellt haben. ‚