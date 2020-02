Matthew Perry: Hochzeit in Sicht?

Sagt Matthew Perry bald ‚Ja‘? Seit über einem Jahr ist der ‚Friends‘-Star nun glücklich mit Molly Hurwitz liiert. Und wenn es nach seinen engsten Freunden gehen würde, könnte schon sehr bald die Hochzeit anstehen.

„Sein innerer Kreis will schon lange, dass er sesshaft wird – vor allem Courteney Cox – und sie hoffen, dass er und Molly den Schritt wagen“, plaudert ein Vertrauter aus. Die Talent-Managerin habe einen guten Einfluss auf den Schauspieler, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. „Molly schaut sich abends lieber Filme in seinem Privat-Kino an und kocht zuhause, statt auszugehen“, fügt der Insider gegenüber dem ‚Us Weekly‘-Magazin hinzu.

Gemeinsame Wohnung?

Diese Bodenständigkeit sei genau das, was der 50-Jährige brauche. Die Liebes-News waren erst letzten Monat ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen. „Dank ihr ist er positiv und selbstbewusst. Niemand kann sich daran erinnern, ihn schon einmal so glücklich erlebt zu haben. Er hat ein Federn in seinem Schritt, das er davor nicht hatte“, verriet ein Vertrauter.

Und es sieht sogar so aus, als könnten die Turteltauben bald ein gemeinsames Liebesnest beziehen. „Molly hat ihr eigenes Apartment, aber sie verbringt immer mehr Zeit bei ihm zuhause.“ Das klingt alles ganz danach, als könnten wirklich bald die Hochzeitsglocken läuten…