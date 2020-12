05.12.2020 15:45 Uhr

Matthew Perry zeigt sich im „Friends“-T-Shirt für den guten Zweck

Serien-Star Matthew Perry posiert auf Instagram in einem "Friends"-T-Shirt mit Chandler-Aufdruck. Das Ganze macht er für den guten Zweck.

Es war in den vergangenen Wochen ziemlich still auf Matthew Perrys (51) Instagram-Account. Doch die Abwesenheit von der Plattform brach der „Friends“-Schauspieler nun mit einem lustigen und gleichsam wichtigen Beitrag. Der frisch verlobte Darsteller kündigte dort an, nun für kurze Zeit „Friends“-Merchandise zu verkaufen. Die Erlöse der Aktion sollen Covid-19-Betroffenen zu Gute kommen.

Auf einem Foto, das der 51-Jährige auf Instagram veröffentlichte, hält er sich eine Banane wie ein Telefon ans Ohr und trägt dabei ein T-Shirt mit einem Aufdruck seines tanzenden „Friends“-Charakters Chandler Bing. Bei dem Shirt handelt es sich um einen Teil einer limitierten Merchandise-Kollektion, die aus T-Shirts, Hoodies, Caps und Tassen besteht.

Einnahmen unterstützen World Health Organisation

Der Schauspieler schrieb dazu: „Nur für zwei Wochen gebe ich eine Bekleidungskollektion heraus! Die Einnahmen werden die World Health Organisation in ihren Bemühungen um Covid-19-Hilfen unterstützen.“ Allerdings sei die auf dem Foto gezeigte Banane im Angebot nicht enthalten, scherzte er.

Für Fans gab es in den vergangenen Wochen weitere gute Neuigkeiten: Im Frühjahr 2021 wird Matthew Perry auf seine alten „Friends“-Kollegen treffen. Gemeinsam mit Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53) und David Schwimmer (54) feiert er eine TV-Reunion für ein Special. Anfang März soll die Aufzeichnung stattfinden, wie Perry selbst auf Twitter verkündete.

(jru/spot)