Matthias Schweighöfer: Jetzt spricht Mama Gitta

Mittwoch, 13. Februar 2019 13:50 Uhr

Jetzt meldet sich Matthias Schweighöfers Mutter zur neuen Beziehung ihres berühmten Sohnes zu Wort.

Der 37-jährige Schauspieler und Filmemacher ist gerade mit seiner Liebsten Ruby O. Fee im siebten Himmel – und jeder darf es nun auch sehen. Am Montagabend (11. Februar) trat der ‚100 Dinge‘-Star gemeinsam mit seiner 23-jährigen Freundin das erste Mal als Paar vor die Kameras. Bei der „Pantaparty“ der Produktionsfirma Pantaleon Films, die von Schweighöfer selbst gegründet wurde, tauchte das Schauspieler-Paar gemeinsam auf und ließ sich von den Fotografen umarmend und küssend ablichten (wir berichteten).

Beziehung auf Insta öffentlich gemacht

Zu den Gästen der Party gehörte auch Gitta Schweighöfer, die schauspielernde Mutter des Leinwand-Stars. Sie war beim ersten großen „Paar-Auftritt“ live dabei, was jedoch nicht sehr verwunderlich ist, denn Gitta begleitete ihren Sohn in der Vergangenheit bereits des Öfteren über den roten Teppich. Doch was sagt sie zur 15 Jahre jüngeren neuen Freundin an der Seite ihres Sohnes?

Gegenüber der Illustrierten ‚Gala‘ äußerte sich die 65-Jährige mit folgenden kurzen Worten: „Ich freue mich, dass mein Sohn glücklich ist.“ Nicht viel, was die Mutter des Produzenten und Sängers da von sich gibt, aber vielleicht braucht es auch gar nicht mehr, denn wenn die Kinder glücklich sind, sind es die Eltern zumeist auch. Schweighöfer und Ruby O. Fee haben ihre Beziehung vor einigen Tagen mit einem Instagram-Beitrag bestätigt. Mittlerweile gaben die beiden sogar schon ihr erstes Pärchen-Interview. (Bang)