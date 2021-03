Matthias Schweighöfer trauert um seinen Onkel Götz

Matthias Schweighöfer muss einen schweren Schlag verkraften (rto/spot)

22.03.2021 19:43 Uhr

Der Schauspieler Götz Schweighöfer, der Onkel von Matthias Schweighöfer, ist im Alter von 61 Jahren verstorben.

Schauspieler Matthias Schweighöfer (40, „100 Dinge“) trauert um seinen Onkel Götz Schweighöfer. Wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen auf Facebook mitteilte, starb der Schauspieler am vergangenen Sonntag (21. März) im Alter von 61 Jahren nach „schwerer Krankheit“.

Götz Schweighöfer werde dem „Bautzener Publikum als charaktervoller Darsteller, humorvoller Mensch, der mit künstlerischer Hingabe und schauspielerischem Können in vielen Hauptrollen auf der Bühne erfolgreich agierte“, in Erinnerung bleiben, heißt es darin weiter.

Schweighöfer studierte an der Theaterhochschule in Leipzig. Danach war er unter anderem am Landestheater Eisenach, am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, am Badischen Staatstheater Karlsruhe und am Theater Altenburg Gera tätig. Von 2000 bis 2008 war er am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen engagiert und seitdem freischaffender Schauspieler.

Er entstammte einer Theaterfamilie, sein Vater war Intendant, seine Brüder sind Schauspieler und er war der Onkel von Filmstars Matthias Schweighöfer.