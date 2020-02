Matthias Schweighöfer: „Wir werden uns sicher verloben“

Seit einem Jahr sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ein Paar. Nun wollen sich die Schauspieler verloben, wie Schweighöfer verrät.

Seit rund einem Jahr sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ein Paar – nun plant der Schauspieler, Regisseur und Produzent den nächsten Schritt. „Wir werden uns sicher verloben, aber ein Termin steht noch nicht fest“, sagte der 38-Jährige („What A Man“, „Vaterfreuden“) der Zeitschrift „Bunte“.

„Ein richtiger Schatz“

Schweighöfer schwärmte von seiner Freundin (24), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, zuletzt in „Lindenberg! Mach dein Ding“: „Sie ist supersüß, eine tolle Frau und ein richtiger Schatz.“ Ende Januar 2019 hatte Schweighöfer die Trennung von seiner langjährigen Freundin Ani Schromm bekanntgegeben, mit der er zwei Kinder hat.

Mit Ani Schromm, mit der zwei Kinder hat, war Matthias Schweighöfer 14 Jahre liiert. Gerade erst waren Matthias und Ruby in Los Angeles, besuchten eine Party rund um die Oscars. Aber auch aus einem anderen Grund waren sie in Amerika: „Ich werde mir in L.A. eine Immobilie kaufen“, berichtet der 38-jährige und ergänzt: „Auch damit meine Kids mal in Kalifornien Urlaub machen können.“ Übrigens, mit seinen Kindern versteht sich Ruby „prima“, wie Schweighöfer ausplauderte.(dpa/KT)