Matthias Schweighöfer wird 40: 10 Dinge, die wir an ihm lieben und hassen!

09.03.2021 23:36 Uhr

Am 11. März wird Deutschlands „Sonnenschein“ Matthias Schweighöfer 40. Was, schon? Dabei sieht der umtriebige Filmemacher doch keinen Tag älter als 27 aus, oder?

Der runde Geburtstag von Matthias Schweighöfer ist doch sehr gut dafür geeignet, zu beleuchten, was wir an dem Star aus „Der Schlussmacher“, „Der geilste Tag“ und „Rubbeldiekatz“ so lieben – und was an ihm nervig ist.

5 Dinge, die wir an Matthias Schweighöfer lieben

1. Liebevoller Papa Schweighöfer

Der deutsche Starschauspiele, Regisseur und Produzent ist nicht bekannt für zahllose Liebeständelei. Vielmehr macht er den Eindruck, dass er ein Versorger-Typ ist und Verantwortung übernimmt. In der Öffentlichkeit hat er sich bisher mit zwei eigenen Frauen gezeigt. Vorbildlich.

Da ist zum einen die Mutter seiner Kinder – Greta und Valentin (geboren 2009 und 2014) – die Autorin und Regieassistentin Angelika „Ani“ Schromm ist inzwischen 47 Jahre jung. Die beiden waren von 2004 bis 2018 liiert, wobei sie sich in der Zeit auch schon hin- und wieder getrennt hatten. Heute heißt die Frau an seiner Seite Ruby O. Fee (24) eine Kollegin – von Beruf Schauspielerin, z.B. in dem betulichen Historienfilm „Das Geheimnis der Hebamme“ (2016).

Wir haben allerdings keine Hintergedanken in Sachen Alter bei der Partnerinnen-Wahl, denn wo die Liebe hinfällt, da fliegt sie nun mal hin.

2. Eine sehr theaterlastige Familie

Auch wenn es eine Binsenweisheit ist: Wir glauben fest daran, dass Matthias ohne seine Familie nicht das geworden wäre, was er jetzt ist. Der Drang, sich darzustellen wurde ihm bestimmt schon in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind der Schauspieler und Regisseur Michael Schweighöfer und Schauspielerin Gitta Schweighöfer, die ebenfalls am Theater und im Film aufgetreten ist.

Matthias‘ Großvater war Intendant und Schauspieler, die beiden Onkel Götz und Joachim sind auch auf der Bühne zu Hause.

3. Mit Humor geht alles besser

Matthias hat keine Scheu, sich zum Dämlack zu machen, was die Basis für einen echten Komödianten ist. Er packt Themen an, die ohne die Humor-Brille ätzend wären. Das finden wir sehr geschickt, dass er offensichtliche ein Händchen dafür hat, ein eigentlich bitteres und anstrengendes Thema so zu verpacken, dass es massentauglich ist. Denn das sind alle seine Filme absolut massentauglich. Seine Themen könnten durchaus Arthouse-Kino sein, wie z. B. Altersdiskriminierung in „Frau Ella“ (2013) mit Ruth-Maria Kubitschek (89), sind es aber nicht. Das Thema Endlichkeit verpackt dieser Film in ein Roadmovie. Und ganz nebenbei: wer Kubitschek engagiert bekommt, macht vieles richtig!

Ganz davon abgesehen lieben wir seine Selbstironie bei öffentlichen Auftritten, von der man meinen könnte er nimmt sich selbst nicht ganz so wichtig.

4. Sozialkritisch, ohne Bildungsauftrag raushängen zu lassen

Ein Schweighöfer-Film hat immer ein soziales Thema mit garantiertem Happy End. Hier, in unserer Was-wir-an-Schweighöfer-lieben-und-hassen-Liste, halten wir mal fest, dass das ein verlässliches Merkmal ist! Wie in einen Disney-Film zu gehen. Da ist es unser höchstes Kompliment: der Vergleich zu einem Disney-Film, z.B. „Arielle“.

Schweighöfer-Filme sind allesamt sozialkritisch, ohne bevormundend zu sein und deshalb so unglaublich erfolgreich beim Publikum. Aber nichtsdestotrotz hat Matthias seinen Namen zur Marke gemacht: Der Schweighöfer-Film.

5. Was macht dieser Mann nicht alles!

Matthias ist Schauspieler, aber nicht in erster Linie. Er hat die renommierte Ernst-Busch-Schule in Berlin nur ein Jahr besucht und dann verlassen. Mit Nur-Schauspielen allein ist er offenbar nicht ausgelastet, denn wie anders könnte erklärt werden, dass er auch Filme produziert, selbst Regie führt, sich als Synchronsprecher profiliert hat und – auch noch singt! Für diese Vielseitigkeit gibt es von unserer Seite aus heftiges Händeklatschen!

5 Dinge, die uns an Matthias Schweighöfer nerven:

1. Sein Film-Humor

Humor kann eine zweischneidige Sache sein, deshalb taucht die Rubrik sowohl Unter was-wir-lieben und unter Nervigkeit auf. Ja, Matthias macht sich zum Hans Wurst, aber immer zum selben. Von Variantenreichtum keine Spur. Aber ein Luis de Funes hatte ja auch immer dieselben Faxen drauf. Nein! Doch! Ohhh! (Mehr dazu weiter unten).

Schweighöfers Slapstik-Einlagen wirken arg gekünstelt. Klar, Slapstick lebt vom Tempo, ist oft vorhersehbar (Banane), aber bei Schweighöfer oft zu platt und das Timing stimmt oft auch einfach nicht.

2. Immer nackig

Er kann wohl nicht anders – immer muss Matthias sich ausziehen. Dabei hat er überhaupt keine Stripper-Qualitäten oder setzt seinen Körper sonst wie raffiniert in Szene – soweit wir das beurteilen können. Aber Fakt ist, dass Matthias Schweighöfer sich gefühlt in jedem seiner Filme auszieht und sein kleines Teenie-Ärschlein in die Kamera halten muss. Und mal ehrlich, wie mutig ist das denn, den fitten, durchtrainierten Körper zu zeigen? Überhaupt nicht.

Aber Schweighöfer spielt ja damit, dass sein nackter Körper zwar zu sehen ist, aber die Anerkennung erfolgt dazu nie. Im Gegenteil: das Spiel der anderen Schauspieler ist häufig, dass entweder die nackte Situation einfach komplett ignoriert wird oder – noch eins drauf – das Nacktsein wird negativ bewertet, mit lauten „Buhs!“ und „Geh weg, du nervst!“. Dieser Kontrast von superdefiniertem Körper und peinlicher Situation zieht sich wie ein Running Gag durch fast alle seine Filme, mehr noch, es ist zu seinem Markenzeichen geworden. Plus peinliches, Möchte-gern-improvisiertes Herum-Gestotter.

3. Die Filmthemen-Wahl

Moment mal! War das nicht auch in der Was-wir-an-Matthias-lieben-Liste? Ja, richtig. Und doch gibt es zu diesem Punkt ein fettes „ja, Aber!“ In den allermeisten Fällen spielt Matthias einen Ober-Macho/Blödmann/Überflieger-Typ, der in Sachen Familie, Freunde, Frauen Null Empathie hat und in einem Parallel-Universum aufgewachsen sein muss. Die Fallhöhe von Schmiertyp zu sozialverträglichem Mann ist schon auf dem Filmplakat auszumachen, ach was, eigentlich schon, wenn die Worte fallen „der neue Schweighöfer-Film ist da“.

4. Begrenzte Mimik

Matthias ist nicht der begnadete Mime. Sein Vater Michael ist und war immer ein Schauspieler, der alles spielen kann. Es gibt Darsteller, die so herrlich wandelbar sind, dass es quietscht – um mal im deutschen Sprachraum zu bleiben, z.B. Lars Eidinger. An das Können wird Matthias nie heran kommen. Aber er ist ja supersmart und hat seine berufliche Palette breit aufgestellt.

Kann aber sein, dass er uns als Nazi-Schwein Klaus Barbie, den Schlächter von Lyon, in „Resistance“ (Foto unten) eines Besseren belehrt!

5. Sein Frauenbild im Film

Schweighöfer-Filme sind Best-Buddies-Filme, in denen Frauen nur als Dekoration vorkommen. Wir hoffen inständig, dass auch Matthias den Weckruf gehört hat. Dieser Missstand muss sich ändern, dass Frauen mal rauskommen aus dem Projektionsflächen-Dasein und dem ganzen scheinhaften Getue um das Gerettet-werden und Unnahbarkeit-spielen an der Oberfläche. Wir wünschen uns Komödien mit Tiefgang.

Ein guter Anfang wäre doch, endlich mal Frauen das Drehbuch schreiben zu lassen. Dann gibt es bestimmt mehr, als Klischee-Abziehbilder von weiblichen Figuren.

Dennoch überwiegt unsere Liebe und Zuneigung. Herzlichen Glückwunsch (auch) von Kinotante Katrin!