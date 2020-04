Max Giesinger: Single weil er „richtig klein“ ist?

Sänger Max Giesinger ist jetzt seit vier Jahren Single. So richtige Vorlieben oder enorm hohe Ansprüche hat er nicht in Sachen Traumfrau. Warum er trotzdem Single ist, darüber hat der Songwriter so seine eigenen Theorie.

Seitdem der Musiker mit seinem Erfolgssong ’80 Millionen‘ 2016 den Durchbruch feierte, ist er viel unterwegs und mit Auftritten oder dem Songschreiben beschäftigt. Viel Zeit für eine Freundin bleibt da leider nicht.

Quelle: instagram.com

Kommt’s auf die Größe an?

Außerdem ist der Sänger überzeugt, dass es noch einen anderen Grund für sein Single-Dasein gibt: „Ich bin sehr klein leider, 1,78 Meter“, so der 34-Jährige. da kam es auch schon zu unangenehmen Erfahrungen, wie er weiter verriet: „Es kamen auch schon Frauen zu mir, beim Backstage-Fantalk, da habe ich schon öfter gehört, ‚Du bist ja richtig klein!‘ Also fast schon so, ‚Ey, was nimmst du dir denn raus, so klein zu sein?‘ Das fand ich nicht so cool.“

Bestimmte Vorstellungen, wie seine Traumfrau aussehen sollte, hat Max Giesinger eher nicht. „Ich kann eine Rothaarige total attraktiv finden, aber auch eine Blonde oder eine Dunkelhaarige, das ist Freestyle“, verriet er im Interview mit dem TV-Sender ‚RTL‘. „Es muss halt irgendwie etwas da sein.“ Eine gewisse Vorliebe scheint dennoch da zu sein. So gibt er zu: „Meine ganzen letzten Freundinnen, die waren immer dunkelhaarig.“ (Bang/KT)