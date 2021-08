Máxima der Niederlande strahlt in Türkis

Máxima und Willem-Alexander mit den Athleten auf den Stufen des Königlichen Palasts Noordeinde. (jom/spot)

10.08.2021 21:04 Uhr

Königin Máxima hat gemeinsam mit ihrem Ehemann die niederländischen Medaillengewinner der Olympischen Sommerspiele in Den Haag in Empfang genommen. Dabei trug die 50-Jährige ein leuchtend türkises Kleid.

Königin Máxima der Niederlande (50) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (54) die niederländischen Olympia-Teilnehmer in Den Haag in Empfang genommen, die in Tokio Medaillen abgeräumt haben. Dabei zog die 50-Jährige neben den gleichfarbig gekleideten Sportlern in einer leuchtend türkisfarbenen Robe alle Blicke auf sich.

Dezentes Make-Up

Das Midikleid mit halblangen Ärmeln wurde neben seinem Farbton durch seinen breiten Taillengürtel zum Blickfang. Dazu kombinierte Máxima Pumps und eine Clutch in Nude.

Die Königin der Niederlande setzte zudem auf ein dezentes Make-up und ließ ihre glatten Haare locker über die Schultern fallen. Die 50-Jährige setzte nicht zum ersten Mal auf die Hingucker-Robe: Sie trug diese im Juni bei der Verleihung der „Appeltjes van Oranje“ (dt.: „Äpfel von Oranien“). Mit der Auszeichnung würdigt der Oranje-Fonds jedes Jahr soziale Organisationen.