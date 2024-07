Bei RTL+ und RTL Passion „Máxima“: Serie über niederländische Königin läuft ab August

Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) in der neuen Serie "Máxima". (hub/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 13:04 Uhr

Fans des niederländischen Königshauses können sich auf den August freuen. Dann gibt es eine Serie über Máxima auch hierzulande zu sehen.

Die Serie "Máxima", die das Leben der amtierenden Königin Máxima der Niederlande (53) nachzeichnet, gibt es hierzulande in wenigen Wochen zu sehen. RTL+ zeigt den Sechsteiler ab Samstag, 17. August im Stream, wie nun bekannt wurde. Deutsche TV-Premiere feiern die Folgen der Mitteilung zufolge am Sonntag, 18. August und Sonntag, 25. August bei RTL Passion. Der Pay-TV-Sender zeigt jeweils drei Folgen um 20:15 Uhr.

In den sechs Folgen soll es um Máximas frühe Jahre in Argentinien und New York gehen, bis zu ihrem neuen Leben als Königin der Niederlande. Vorab heißt es über die Serie: "Von dem Moment an, in dem Máxima an der Seite von Kronprinz Willem-Alexander erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als er um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein…" Thematisiert werden soll in der Serie unter anderem der Skandal um Máximas Vater. Jorge Zorreguieta (1928-2017) gehörte als Minister Argentiniens Militärdiktatur an – ein Skandal, der die Hochzeit zwischen Máxima und Willem-Alexander (57) fast verhindert hätte. Das Paar heiratete dennoch 2002 und hat drei Kinder.

Diese Schauspieler sind in "Máxima" dabei

Gespielt wird die angehende Königin Máxima in der Serie von der argentinischen Schauspielerin Delfina Chaves (28, "The Secret oft he Greco Family"), Kronprinz Willem-Alexander von Martijn Lakemeier (30, "The East"). Die Rollen des früheren niederländischen Herrscherpaars Claus von Amsberg (1926-2002) und Königin Beatrix (86) übernehmen der deutsche Schauspieler Sebastian Koch (62, "Das Leben der Anderen") und seine niederländische Kollegin Elsie de Brauw (63, "Zum Tod meiner Mutter").

Die Serie, die auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten basiert, wurde laut RTL in mehr als 25 Länder verkauft. Eine zweite Staffel soll bereits bestellt worden sein. Weltpremiere feierte "Máxima" am 9. April beim Canneseries-Festival im südfranzösischen Cannes.