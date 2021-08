Mayim Bialik wird „Jeopardy“-Moderatorin

12.08.2021 13:19 Uhr

Als Dr. Amy Farrah Fowler in der Serie "The Big Bang Theory" wurde Mayim Bialik weltberühmt. Jetzt hat sie einen weiteren Kultjob ergattert: als Moderatorin bei der Quizshow "Jeopardy".

Mayim Bialik (45) hat einen neuen Job: Die ehemalige „The Big Bang Theory“-Darstellerin wird zusammen mit Mike Richards (46) neue Moderatorin bei „Jeopardy!“. Damit ist nach monatelangen Spekulationen auch klar, wer den verstorbenen Moderator Alex Trebek (1940-2020) ersetzen wird.

Richards ist aktuell Executive Producer bei der Kultshow. Er übernimmt die Moderation der täglichen, traditionellen Sendung, während Bialik die Primetime-Specials auf ABC und kommende Spin-offs moderieren wird.

Trebek hatte die Sendung von 1984 bis zu seinem Tod im November 2020 moderiert. Einen Nachfolger zu finden gestaltete sich entsprechend schwierig. „Da steckt unglaublich viel Arbeit und Überlegung drin, vielleicht mehr als jemals zuvor in der Auswahl der Moderatoren für eine Show – zu Recht, denn es heißt ‚Jeopardy!‘ und wir beerben den unvergleichlichen Alex Trebek“, erklärte Ravi Ahuja, Vorsitzender der Fernsehstudios und Unternehmensentwicklung bei Sony Pictures.

Auf Twitter und Instagram freute sich die studierte Neurowissenschaftlerin Bialik über ihren neuen Job – und die viele Aufmerksamkeit. „Ich moderiere Jeopardy! Und trende auf Platz 1 auf Twitter!? Bitte was!?!?!“, schreibt sie zu einem Video, dass sie direkt aus dem Bett aufgenommen hat.

I’m hosting @Jeopardy!

And #1 trending on Twitter!? What!?!?! pic.twitter.com/Pncg8cVkUd

— Mayim Bialik (@missmayim) August 11, 2021