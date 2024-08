UFA-Produktion im Free-TV MDR strahlt Disney+-Serie „Sam – Ein Sachse“ im September aus

"Sam - Ein Sachse" mit Hauptdarsteller Malick Bauer. (eee/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 16:08 Uhr

MDR sichert sich die Ausstrahlungsrechte an der UFA-Produktion "Sam - Ein Sachse". Die Serie feiert Ende September ihre Premiere im Free-TV.

Der MDR hat sich die Rechte an der UFA-Serie "Sam – Ein Sachse" gesichert, die seit April 2023 auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar ist. Die siebenteilige Serie mit Malick Bauer (33) in der Hauptrolle wird ab dem 30. September um 20:15 Uhr im Free-TV zu sehen sein. Das ist aus der September-Programm-Liste des Senders zu entnehmen.

Grimme-Preis für "Sam – Ein Sachse"

Der Inhalt der UFA-Produktion basiert auf wahren Ereignissen und handelt vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland in den frühen 1990er-Jahren sowie dessen Aufstieg und Fall. Es geht um Sams verzweifelte Suche nach Heimat sowie seinen Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit. In den turbulenten Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung wird Sam zum Medienstar – und schließlich zum Kriminellen.

Im März erhielt "Sam – Ein Sachse" einen Grimme-Preis in der Kategorie "Fiktion". Ab dem 29. September sind die sieben Folgen mit jeweils 50 Minuten Länge auch in der ARD-Mediathek abrufbar.