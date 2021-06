Medien: Aline Abboud wird die Neue bei den „Tagesthemen“

Aline Abboud soll vom ZDF zu den ARD-"Tagesthemen" wechseln (dr/spot)

20.06.2021 08:58 Uhr

Die Würfel sollen gefallen sein: Laut Medienberichten wird die bisherige ZDF-Moderatorin Aline Abboud die Nachfolgerin von Pinar Atalay beim ARD-Nachrichtenmagazin "Tagesthemen".

Die Nachfolge der scheidenden Pinar Atalay (43) als neues Gesicht des ARD-Nachrichtenmagazins „Tagesthemen“ scheint gefunden: Wie die „Bild am Sonntag“ aus angeblich „sicherer Quelle“ erfuhr, wird Aline Abboud (33) dort die neue Moderatorin. Derzeit ist Abboud für zahlreiche ZDF-Formate im Einsatz, darunter als Sprecherin von „heute Xpress“. Nun soll der Wechsel zum Ersten erfolgen.

Aline Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin als Tochter einer Deutschen und eines Libanesen geboren. Bis 2013 studierte sie Arabistik an der Universität in Leipzig und arbeitete bereits während ihres Studiums für unterschiedliche Medien. Nach einem Volontariat beim Deutschen Bundestag wechselte sie zum ZDF.

Pinar Atalay wechselt zu RTL

Anfang Juni wurde bekannt, dass die bisherige „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay bereits zum 1. August zum Privatsender RTL wechselt, um dort den Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitzugestalten. Atalay war seit 2014 für die „Tagesthemen“ als Moderatorin im Einsatz.