Langjährige Partnerschaft Medienbericht: Tommy Haas und Sara Foster sollen getrennt sein

Tommy Haas und Sara Foster, hier bei einem Event 2016 abgelichtet, sollen kein Paar mehr sein. (lau/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 10:57 Uhr

Ex-Tennisstar Tommy Haas und seine Partnerin Sara Foster sollen sich laut eines Medienberichts getrennt haben. Seit über 15 Jahren teilte das Paar sein Leben miteinander. Zwei Kinder gingen aus der Beziehung hervor.

Die deutsche Tennis-Legende Tommy Haas (46) und seine Partnerin Sara Foster (43) sollen sich laut eines Medienberichts getrennt haben. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Insider-Quelle. Haas und das US-amerikanische Model konzentrieren sich fortan "voll und ganz auf die gemeinsame Erziehung ihrer beiden Töchter", weiß die Quelle weiter. Ein Grund für das Auseinandergehen wird in dem Bericht nicht genannt.

Sara Fosters Gedanken zur Ehe

Seit dem Jahr 2008 war Haas mit der Tochter eines Musikproduzenten verlobt. Zwei Kinder gingen aus der Beziehung hervor. Tochter Valentina kam 2010 auf die Welt, Josephine folgte 2015. Das Paar lebte in Los Angeles. Nur den Schritt vor den Traualtar wagten Haas und Foster nie. "Wenn ich zurückblicke, bin ich wohl nicht mit dem Respekt vor der Ehe aufgewachsen. Ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass sie nichts bedeutet – man geht einfach weg, man geht fremd, man hat diese Person, zu der man geht, jene Person", sagte Model und Schauspielerin Foster im vergangenen Jahr in einem Podcast. Ihr Vater, David Foster, war bislang ganze fünf Mal verheiratet.

Tommy Haas gehörte in seinen besten Zeiten zu den bekanntesten Tennisprofis Deutschlands. In seiner von 1997 bis 2017 andauernden Profikarriere schaffte er es bis auf Position zwei der Weltrangliste. Einen Grand-Slam-Titel gewann er jedoch nie. Sara Foster war im Lauf ihrer Karriere unter anderem als Schauspielerin aktiv. So spielte sie eine Rolle in "90210", einem Spin-off zur legendären Teenie-Serie "Beverly Hills, 90210".