Mega-Aufregung um Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk, der letzte große Zampano im deutschen Fernsehen, kehrt zu Twitter zurück - und seit dem ist nichts mehr wie es war. Was passiert am 20. Juli?

TV-Entertainer Thomas Gottschalk (70) postete heute nachmittag nach über 26 Monaten der Twitter-Abstinenz auf Twitter das Datum „20.07.2020“ plus ein Herzchen. Die Folge: Aufregung und Spekulationen auf Twitter und in den hiesigen Medien. Was meint er nur?

20.07.2020 ?? — Thomas Gottschalk (@herbstblond) July 6, 2020

Wird er Freundin Karina Mross (58) heiraten? Ist jener Montag der Tag des Umzugs in die neue Malibu-Bleibe am Lake Malibou, „in den Santa Monica Mountains, etwa 48 km entfernt vom Stadtzentrum von Los Angeles“, wie es die Münchener Illustrierte „Bunte“ erfahren haben will?

Letztmalig 29018 bei Twitter

Aber heiratet ein Star vom Format des Gottschalk an einem Montag? Naja, an einem 20. 2020 vielleicht schon. Doch hatte der 70-Jährige sein Privatleben nicht jahrzehntelang erfolgreich aus der Presse herausgehalten?

Eine Fernsehshow mit dem Entertainer findet sich jedenfalls nicht bei den großen Sendern an diesem Tag… Gast bei der „SWR3 Sunset Launch“ in Mainz? Einladung zum 39. Geburtstag von Topmodel Gisele Bündchen? Nee, alles zu unbedeutend. Es darf fleissig weiter spekuliert werden: Was meint er nur mit seinem kryptischen Tweet?

Gottschalk hatte sich zuletzt am 12. April 2018 bei Twitter gemeldet und angekündigt, eine „Sommerpause“ einzulegen, um sein zweites Buch „Herbstbunt“ zu schreiben. Eine Followerin vermutet einen schlichten Grund hinter der langen Abstinenz: Der Moderator hat einfach nur sein Twitter-Passwort wiedergefunden…

Comeback des Jahres. — Daniel Koller (@DanielKoller_) July 6, 2020

Das ist mal ein Tweet nach meinem Geschmack! — Graf Zahl (@esistgrafzahl) July 6, 2020

Der König ist wieder da dieser Tag ist gerettet — Der Hauptmann von Bier (@topkekbieri) July 6, 2020

Welche Uhrzeit??? — Miguel Robitzky (@miguelrausa) July 6, 2020

Glückwunsch zur anstehenden Hochzeit @BUNTE @BILD Ihr lasst aber schwer nach: Warum wusstet ihr das bisher nicht ????? — TT (@apfelarena) July 6, 2020

Das Passwort ist da, jetzt kann's losgehn — Yannic Schmider (@yannicschmider) July 6, 2020

oh, Wiederbelebung geglückt! Patient kann wieder tippen. #gottschalk — birgit (@montclairchen) July 6, 2020