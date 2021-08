Mega-Deal für „South Park“-Macher: Serie soll 14 Filme bekommen

05.08.2021 22:39 Uhr

Fans der animierten Serie "South Park" können sich auf reichlich Nachschub freuen. Trey Parker und Matt Stone haben einen Deal über 14 Filme und weitere Staffeln abgeschlossen.

Die Abenteuer von Cartman, Stan, Kyle, Kenny und den anderen Kids aus „South Park“ flimmerten erstmals 1997 über die TV-Geräte, doch für die animierte Serie ist noch lange nicht Schluss. Trey Parker (51) und Matt Stone (50), die Köpfe hinter „South Park“, haben einen Mega-Deal mit der Mediengruppe ViacomCBS abgeschlossen. Laut eines „Bloomberg“-Berichts sollen die beiden in den kommenden sechs Jahren mehr als 900 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 760 Millionen Euro, erhalten.

Im Gegenzug sollen Stone und Parker an 14 „South Park“-Filmen für den Streamingdienst Paramount+ arbeiten. Außerdem sind weitere Staffeln der Serie für Comedy Central geplant. Die beiden ersten Filme sollen noch in diesem Jahr erscheinen und die Serie wird damit schon jetzt bis Staffel 30 verlängert, die dann 2027 zu sehen sein wird.

Trey Parker and Matt Stone sign new deal to extend South Park through season 30 and make 14 original made-for-streaming movies exclusively for Paramount+, starting with two films in 2021. Read the full press announcement: https://t.co/vhlzu0E96F pic.twitter.com/uvPhRbVp7E

— South Park (@SouthPark) August 5, 2021