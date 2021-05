Mega Movie Week: Diese Blockbuster kann man diese Woche online sehen!

11.05.2021 12:00 Uhr

Zum ersten Mal findet seit Montag bis zum 16. Mai in Deutschland die MEGA MOVIE WEEK statt! Ein wahres Fest für alle Film-Fans!

Denn eine ganze Woche lang gibt es die Besten der Besten an internationalen, sowie deutschen Filmtiteln zu unschlagbaren Preisen als Download – einmal kaufen, immer wieder erleben!

So dürfen Sie und Ihre Liebsten sich auf eine erstklassige Auswahl an preisgekrönten Animations-Meisterwerken und Oscar-prämierten Hollywood-Blockbustern, wie Disney•Pixars „Soul“, „Tenet“ und „1917“, aber auch vielen deutschen Publikumslieblingen wie „Es ist zu Deinem Besten“ freuen.

So einfach geht’s

Egal, ob man einen Film verpasst haben, die eigene digitale Film-Bibliothek starten oder erweitern möchten oder ob man einen Movie-Marathon planet – eine Woche lang ist für jeden etwas dabei!

Besucht einfach die digitale Plattform Eurer Wahl und loggt Euch ein oder – falls Ihr bislang nie einen Film digital gekauft habt – erstellt in wenigen Klicks einen Account.

Diese Titel sind im Angebot

Die folgenden, sowie über 200 weitere Titel* stehen in dieser Woche zur Verfügung:

After Truth • Bohemian Rhapsody • Gott, du kannst ein Arsch sein! • 1917 • Es ist zu deinem Besten • Soul • Tenet • Jim Knopf und die Wilde 13 •

Lindenberg! Mach Dein Ding • Blizzard of Souls – Zwischen den Fronten • Inheritance • The 800 • Honest Thief • Von Liebe und Krieg•

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle • Undine • Ausgrissn! – In der Lederhosn nach Las Vegas • Gut gegen Nordwind • Die Magie der Träume • Der geheime Garten • Der Knecht – Einmal Mittelalter und zurück • Der Trafikant

* Titel vorbehaltlich Verfügbarkeit

Teilnehmende Plattformen

Teilnehmende digitale Plattformen: Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, Maxdome Store, Microsoft, PlayStation, Rakuten TV, Sky Store, Videobuster, Videociety, Videoload

Teilnehmende Vertriebspartner: Constantin Film, DCM Film Distribution, Edel Motion, Koch Films, Leonine Studios, Lighthouse Home Entertainment, Neue Visionen Medien, Paramount Home Entertainment, Splendid Film, Sony Pictures Entertainment Deutschland, Studiocanal, Tiberius Film, Tobis Film, Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros. Home Entertainment