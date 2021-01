Mega-Shitstorm für Katy Perry!

19.01.2021 20:30 Uhr

Die Sängerin Katy Perry bringt ihre Fans mit einem aktuellen Twitter-Post gerade ganz schön auf die Palme und löst somit eine regelrechte Hate-Welle gegen sich aus.

Seit bereits vier Monaten ernährt sich die frisch gebackene Mami Katy Perry (36) schon vegan. Eigentlich ist daran nichts verwerflich, wäre da nicht der Punkt, dass die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (44) ihren Hund Nugget ebenfalls vegan ernähren möchte.

Kürzlich wendete sich Katy Perry mit diesem Statement an ihre 109 Millionen Twitter-Follower. „Ich bin zu 95 Prozent bereit, 100 Prozent VEGAN zu sein. Mein Hund Nugget begleitet mich seit vier Monaten auf dieser Reise. Betet für uns, ok“, teilt die 36-Jährige auf ihrem Account. Ihre Fans sind entsetzt und finden Katys Entscheidung ihren Pudel Nugget fleischlos zu ernähren gar nicht gut.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN… my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ????

