Basketball-Star Luka Dončić hat mit seinem ersten Spiel für die Los Angeles Lakers für einen bemerkenswerten Starauflauf gesorgt - unter anderem saßen Adele und Dirk Nowitzki im Publikum.

Erstes erfolgreiches Spiel im gelb-lila Trikot und ein spektakulärer Empfang: Das Debüt von Basketball-Star Luka Dončić (25) für die Los Angeles Lakers wollte sich niemand entgehen lassen – und so fanden sich im Publikum in der Arena diverse prominente Gesichter. Das Spiel der Lakers gegen die Utah Jazz verfolgten unter anderem Sängerin Adele (36) neben ihrem Verlobten Rich Paul (44) sowie die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki (46).

Des Weiteren wurden der ehemalige Boxweltmeister Floyd Mayweather Jr. (47), Schauspieler und Komiker Will Ferrell (67) in Begleitung seines Sohnes sowie Musiker Flea (62) von den Red Hot Chili Peppers auf der Tribüne gesichtet. Dort wurde der Neuzugang der Lakers mit einer besonderen Geste zelebriert: Zur Premiere fand jeder Zuschauer auf seinem Platz ein gelbes Dončić-Trikot vor.

Basketball-Superstar Luka Dončić war Anfang Februar völlig überraschend von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers transferiert worden. Anders als etwa beim Fußball haben die Spieler der NBA kein Mitspracherecht was die "Trades" zwischen den Mannschaften anbelangt. Der anstehende Wechsel des Slowenen ließ viele Maverick-Fans bitter enttäuscht zurück – auch Dončić selbst äußerte sich in einer Pressekonferenz bedrückt: "Es waren harte Momente für mich." Dallas sei sein Zuhause gewesen. Bei seinem Debüt in Los Angeles konnte er sich aber auf Unterstützung aus der alten Heimat freuen. Dirk Nowitzki, der von 1998 bis 2019 für Dallas spielte und inzwischen als Sonderberater tätig ist, flog extra ein, um sich das Spiel des ehemaligen Maverick-Stars anzusehen.

I will always be a Mav for life, but had to come support my guy 77 @luka7doncic in the first game of his new chapter!

— Dirk Nowitzki (@swish41) February 11, 2025