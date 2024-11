Er reflektiert in Tori Spellings Podcast Brian Austin Green: Darum ging seine Ehe mit Megan Fox in die Brüche Brian Austin Green hat sich im Podcast seiner Ex-Partnerin Tori Spelling dazu geäußert, warum seine Ehe mit Megan Fox vor vier Jahren in die Brüche ging. Er sprach darüber, an welchen Zeichen er das Scheitern der Beziehung erkannt habe.